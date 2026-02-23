El CF Intercity lanza una división de tesorería en oro e incorporará este activo como "reserva de valor" en su balance

Archivo - Imagen del presidente del CF Intercity, Salvador Martí - CF INTERCITY - Archivo

ALICANTE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CF Intercity, primer club de fútbol español en cotizar en bolsa, ha aprobado la creación de una división de tesorería en oro. Asegura que es una "una iniciativa estratégica" que le permitirá "incorporar este activo como reserva de valor" dentro de su balance.

Con este movimiento, recalca que se ha convertido "en la primera entidad deportiva española en desarrollar una estrategia de tesorería basada en oro" y que se ha situado "a la vanguardia en la adopción de modelos innovadores de gestión financiera en el ámbito del deporte profesional".

"La nueva división tendrá como objetivo la adquisición progresiva de oro físico, que será integrado en el balance del club como activo de reserva, con el fin de reforzar la estabilidad financiera y preservar valor en el largo plazo", ha apuntado el CF Intercity en un comunicado.

Y ha resaltado que "el oro, considerado históricamente como un activo refugio, ofrece características clave como su escasez, su liquidez global y su capacidad de protección frente a la inflación y la volatilidad de los mercados, lo que lo convierte en un instrumento idóneo dentro de una estrategia de tesorería orientada a la sostenibilidad financiera".

"Esta iniciativa traslada al ámbito deportivo tendencias ya presentes en los mercados financieros, donde compañías cotizadas están incorporando activos alternativos en sus balances como herramienta de diversificación y creación de valor para el accionista", ha agregado.

"SOLIDEZ FINANCIERA"

En este sentido, la estrategia del CF Intercity presenta "similitudes con modelos desarrollados en otros sectores, en los que la gestión activa de tesorería se convierte en un elemento central de la estrategia corporativa, adaptando estas prácticas al contexto de una entidad deportiva cotizada".

El presidente del club, Salvador Martí, ha señalado que, "con esta iniciativa, el CF Intercity da un paso más en su estrategia de innovación y profesionalización". "La incorporación del oro como activo de tesorería responde a una visión de largo plazo orientada a reforzar la solidez financiera del club y a generar valor para nuestros accionistas", ha manifestado.

VINCULACIÓN CON ALICANTE PARK

Según el club, la creación de esta división de tesorería en oro "se enmarca también dentro de la visión estratégica" en relación con "el desarrollo de Alicante Park, el proyecto que permitirá atraer grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato, posicionando a Alicante como una ciudad preparada para acoger espectáculos de ámbito nacional e internacional".

Asimismo, ha explicado que este futuro complejo "contribuirá a la dinamización de la zona de Rabasa, favoreciendo su desarrollo y consolidándola como un nuevo foco de actividad económica".

El proyecto contempla la construcción de "un espacio versátil capaz de albergar grandes eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo conciertos de gran formato con capacidad para más de 20.000 personas".

"El complejo contará con un estadio de fútbol con una capacidad inicial de 5.000 asientos, ampliable en función de las necesidades, así como con áreas destinadas a eventos, restauración y actividades vinculadas al deporte y al ocio", ha apuntado.

Del mismo modo, ha sostenido que, "con una inversión estimada de entre 33 y 60 millones de euros, Alicante Park aspira a convertirse en un motor económico para la ciudad, generando actividad, atracción de eventos y desarrollo en el entorno, capaz de generar actividad durante todo el año, reforzando la proyección de Alicante como destino de ocio, deporte y entretenimiento, y contribuyendo al crecimiento sostenible del entorno".

"La reserva en oro contribuirá a reforzar la estructura financiera necesaria para la ejecución progresiva de Alicante Park, aportando estabilidad patrimonial y respaldo estratégico a uno de los proyectos más ambiciosos de la entidad", ha indicado.

Con esta decisión, el CF Intercity señala que "no solo" fortalece su balance, sino que alinea su política de tesorería con sus "planes de expansión y consolidación a largo plazo, integrando la gestión de activos de reserva como parte activa del desarrollo futuro" del club.

Por todo ello, ha reivindicado su "carácter pionero, apostando por modelos de gestión innovadores que fortalecen su balance y consolidan su posición como referente en la modernización del fútbol español".