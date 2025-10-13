CGT llama a parar la actividad docente y "vaciar" las aulas por Palestina el 15 de octubre

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de enseñanza de CGT PV anima a la comunidad educativa a "vaciar los colegios e institutos y a parar toda la actividad en los centros escolares valencianos" dentro del contexto de la convocatoria de huelga general contra el genocidio y el apartheid del pueblo palestino del miércoles 15 de octubre.

CGT Ensenyament ha afirmado, en un comunicado, que "la comunidad educativa no puede permanecer indiferente ante el exterminio de un pueblo en pleno siglo XXI, ante el infanticidio y la aniquilación de cualquier forma de esperanza y justicia, aspectos de los cuales tiene que hacer bandera la educación".

El sindicato habla "de academicidio" para referirse a los "cerca de 19.000 estudiantes y un millar de docentes" que han sido asesinados entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 y al "90% de la infraestructura educativa de Gaza hecha escombros y la reconversión de las escuelas que se mantienen en pie en refugios precarios, objetivos militares de un estado sionista que desprecia el valor de la vida humana y todas las convenciones internacionales relativas a la defensa de los derechos humanos más básicos".

La sección sindical de enseñanza de CGT ha recordado que "los niños y jóvenes gazatís han visto volatilizado el curso escolar por tercer año consecutivo y en Cisjordania decenas de miles lo hacen como refugiados en campamentos precarios".

"Cada hora y media es asesinado un niño o niña gazatí y los supervivientes se tienen que enfrentar a la desnutrición aguda, que se ha convertido en una epidemia que sufren 54.000 gazatís menores de cinco años", ha incidido la organización anarcosindicalista, que vuelve a convocar a "la comunidad educativa a la jornada de lucha en solidaridad con Palestina y a sumarse a la huelga general, a las concentraciones y manifestaciones que se organizan".