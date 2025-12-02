Chayanne actuará en el Roig Arena el 26 de julio dentro de su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chayanne regresará a València el próximo verano para actuar en el Roig Arena, el 26 de julio y para ofrecer la última oportunidad de vivir en directo su 'Bailemos Otra Vez Tour 2026' tras acabar con todas las entradas en su anterior gira, según ha informado el recinto multiusos en un comunicado.

Así, ha explicado que "la alta demanda del público ha llevado al ídolo puertorriqueño a incluir nuevas fechas" de conciertos el próximo verano.

En este nuevo calendario se enmarca la actuación sobre el escenario del Roig Arena, donde sonarán sus grandes éxitos junto a sus lanzamientos más recientes.

De este modo, "nostalgia y actualidad se entrelazan en la propuesta de uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos", ha añadido el recinto multiusos valenciano.

Las entradas para asistir a este concierto saldrán a la venta este miércoles, 3 de diciembre, a las 12.00 horas en la web www.roigarena.com.