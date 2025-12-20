Cheste acoge la 'Jornada de Copilotos de Educación Especial': unas 500 personas con discapacidad toman el Circuito

'Jornada De Copilotos De Educación Especial' - MINISTERIO DE DEFENSA

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) ha sido el escenario este sábado de una jornada de integración y solidaridad, en la que han participado más de 500 personas, en su mayoría miembros de asociaciones valencianas de personas con discapacidad.

En concreto, esta actividad, organizada por la Delegación de Defensa en la Comunidad Valenciana, la Asociación DECOPA CV y empresas colaboradoras como IPV y Grupo TRC, tuvo como objetivo principal fomentar la inclusión social a través de una experiencia inolvidable, tal y como ha detallado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El evento ha ofrecido a los asistentes la oportunidad de subirse a vehículos históricos y oficiales de las Fuerzas Armadas, experimentando, por un día, lo que es ser copilotos en un recorrido por el circuito de velocidad.

La jornada, que ha contado también con el apoyo del Regimiento de Operaciones de Información (Valencia), el Batallón de la UME y diferentes cuerpos de seguridad, ha sido un "claro reflejo" de los valores compartidos por las Fuerzas Armadas y las asociaciones de discapacidad: "sacrificio, compromiso, humildad, espíritu de superación, constancia, trabajo en equipo y solidaridad".

Durante el evento, los participantes han tenido la oportunidad de sentirse como "soldados por un día". Fueron equipados con chalecos antibalas y cascos tipo 'Marte', y disfrutaron de actividades como una exhibición del equipo cinológico del Batallón de la UME, que ha mostrado las habilidades de sus perros en la búsqueda de personas, así como una demostración de los vehículos de extinción de incendios.

La jornada se ha completado con un merecido descanso en el comedor de campaña, montado por el Regimiento de Operaciones de Información, y un refrigerio para todos los asistentes, quienes han disfrutado de la compañía de sus familiares y de la calidez de un evento lleno de sonrisas y emociones. Como colofón, los participantes han recibido un diploma por su participación y obsequios proporcionados por los patrocinadores, acompañando al Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana, Angel Adán.

Esta actividad ha sido "un rotundo éxito", no solo por el alto nivel de participación, sino también por el impacto emocional que ha dejado en todos los asistentes, quienes han agradecido profundamente la oportunidad de sentirse parte activa de la sociedad y de compartir "una jornada llena de camaradería, inclusión y diversión".