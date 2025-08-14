Chiva reabre las calles reconstruidas tras la dana

Imagen de la reapertura de una de las calles de Chiva - AYUNTAMIENTO DE CHIVA

El Puente Viejo y ocho vías recuperan la circulación tras su rehabilitación

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva reabrirá al tráfico antes de las fiestas del Torico, que se celebran del 15 a 25 de agosto, varias calles del casco urbano que permanecían cerradas por las obras de reparación ejecutadas tras la dana.

Se trata del Puente Viejo (Puente de la calle Enrique Ponce) y las calles Buñol, del Pilar, la Olivera, Jacinta Francés, Peñas, Bechinos, San Antonio y Boteros, que ya se encuentran en servicio. La única vía que permanenecerá cerrada será la calle San Isidro, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las actuaciones han incluido la reposición de colectores y canalizaciones, asfaltado y colocación de elementos ornamentales como la barandilla. Estas obras forman parte del contrato de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Chiva e incluido en los 36 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial para la recuperación del municipio.

Además, junto a la reposición de la pasarela de madera, se abre el paso del Puente Viejo, trabajos dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha subrayado "la rapidez y coordinación con las que se ha trabajado para garantizar la movilidad de las personas y que nuestras fiestas, que comienzan el 15 de agosto, se desarrollen con normalidad".

"Son actuaciones urgentes y necesarias que responden al compromiso de devolver la normalidad a nuestros vecinos cuanto antes. Siguen siendo prioritarias y urgentes todas las actuaciones encaminadas a ayudar a las familias que todavía tienen problemas tanto en las viviendas como a nivel anímico, social y psicológico", ha destacado el primer edil.

Por su parte, el concejal de Obras, Javier Tarín, ha apuntado que, aunque la reapertura permitirá recuperar la circulación en estas vías, la obra no está finalizada. "Una vez concluidas las fiestas, se retomarán los trabajos para completar las actuaciones pendientes y rematar los detalles necesarios", ha detallado.