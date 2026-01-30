Chiva recibe el legado de su vecino Rafael Vicente Sánchez Higón, con maquetas de barcos históricos - AYTO CHIVA

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha recibido oficialmente el legado de Rafael Vicente Sánchez Higón, vecino del municipio que a lo largo de su vida mantuvo un firme vínculo con su pueblo natal aun desarrollando una destacada trayectoria profesional de proyección internacional.

El legado incluye seis maquetas o reproducciones a escala de barcos históricos, piezas de gran valor cultural y simbólico, así como la totalidad de los libros que conforman su biblioteca particular, reflejo de su inquietud intelectual y su pasión por el conocimiento, detalla el consistorio.

Sánchez Higón forjó su carrera en el ámbito del comercio de los azulejos y la cerámica, sector en el que alcanzó un reconocido prestigio con una intensa actividad internacional, especialmente vinculada a Cuba. A pesar de esa proyección exterior, nunca perdió el contacto con Chiva, "a la que siempre consideró su hogar y a la que regresaba de manera constante, manteniendo un profundo sentimiento de pertenencia".

"Como muestra de ese amor por su pueblo", resalta el Ayuntamiento, Rafael Vicente Sánchez Higón expresó su voluntad de legar a Chiva una parte muy significativa de su patrimonio personal.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha recibido el legado en nombre del municipio y ha expresado públicamente su agradecimiento, destacando "la generosidad de un chivano que llevó el nombre de Chiva más allá de nuestras fronteras y que nunca olvidó sus raíces": "Este legado no solo enriquece el patrimonio cultural del municipio, sino que mantiene vivo el recuerdo de una persona respetada y muy querida por sus vecinos".

El Ayuntamiento de Chiva trabajará para conservar y poner en valor este legado, con el objetivo de que pueda ser disfrutado por la ciudadanía y sirva como homenaje permanente a la figura de Rafael Vicente Sánchez Higón y a su estrecha vinculación con Chiva.