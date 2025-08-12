La CHJ arranca los trabajos de limpieza del cauce del Riu Sec

CASTELLÓ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado este martes las labores de limpieza del cauce del Riu Sec, una actuación que se prolongará hasta finales del próximo septiembre aproximadamente. Se utiliza una maquina cribadora y una desbrozadora, desde la Ronda Norte hasta el Camí de la Primera Travessera, con una extensión de unas 22 hectáreas y unos cuatro kilómetros de longitud.

La alcaldesa de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, acompañada por los concejales de Infraestructuras, Sergio Toledo, y Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha visitado este martes la zona de actuación acompañada por técnicos municipales y por el técnico de la CHJ Javier Porcar, informa el consistorio.

Carrasco ha destacado que "esta limpieza se enmarca y es posible gracias a la colaboración interinstitucional entre el Ayuntamiento de Castellón y la CHJ, con un nuevo convenio que beneficiará a los vecinos y con el que logramos un mejor mantenimiento de esta obra clave como es el Riu Sec entre las dos instituciones".

"La seguridad de nuestros vecinos y vecinas es la principal prioridad para este equipo de gobierno. La prevención, la planificación y la coordinación son fundamentales para evitar las inundaciones en episodios de gota fría o dana", ha expuesto.

Tras señalar que venían reclamando estas obras "desde hace más de diez años", la primera edil ha augurado que servirán para mejorar la capacidad del Riu Sec a la hora de evacuar las lluvias torrenciales", al ser "una infraestructura clave para la seguridad de los castellonenses y de manera especial para los vecinos de la zona de la Marjalería".

Estos trabajos, con cuentan con una inversión de 165.000 euros, se suman a los realizados desde el Ayuntamiento a finales de 2024 con la limpieza con carácter de urgencia del tramo urbano del Riu Sec y otros cauces del término municipal, con un primer desbroce que ahora se hará en profundidad. Unos trabajos que consiguieron entonces limpiar unos 12 kilómetros con una inversión de unos 122.000 euros.