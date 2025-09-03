La CHJ finaliza la ejecución del canal de aguas bajas en las balsas del barranco del Pozalet en Riba-roja (Valencia). - CHJ TWITTER

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha finalizado la ejecución del canal de aguas bajas en el entorno de las balsas del Parque Logístico del barranco del Pozalet, en la localidad de Riba-roja del Túria (Valencia).

Así lo ha destacado el organismo de cuenca en sus redes sociales, donde ha destacado que las obras de emergencia para la reparación y mejora del barranco del Poyo y sus afluentes desde su cabecera hasta Picanya y tributarios a l'Albufera "continúan avanzando, estando ya prácticamente finalizadas en algunos de sus tramos".

En concreto, en el caso de Riba-roja, la CHJ ha apuntado que se continúan los trabajos de limpieza y desbroce en el Barranco del Pozalet, en el entorno de las balsas del Parque Logístico, donde se ha finalizado la ejecución del canal de aguas bajas. Además, están "ultimando" las tareas de limpieza y desbroce.

Por su parte, en la localidad de Chiva se está ejecutando la excavación y hormigonado de los pilotes para la cimentación de los muros de escollera, que reforzarán los taludes en la zona de edificios.

En la misma localidad, en el sector de San Isidro, la CHJ ha destacado que el muro de escollera de protección alcanza a los cuatro metros de altura.

Asimismo, en el caso de Torrent, el organismo de cuenca ha detallado que continúan los trabajos en el barranco de l'Horteta, donde las tareas consisten en la reparación de taludes y el perfilado del lecho del cauce, con el objetivo de "optimizar la capacidad de desagüe del barranco ante futuros episodios de lluvias intensas".

En los municipios de Paiporta y Picanya se están ejecutando muros y protecciones de escollera en los taludes. La CHJ ha agregado que también se lleva a cabo el refuerzo de los taludes en los tramos que recorren Massanassa y Catarroja, donde se trabaja en la excavación del cauce para "mejorar su comportamiento hidráulico".