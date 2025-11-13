La CHJ pone a disposición de l'Albufera los excedentes hídricos del sistema Júcar desde la presa de Tous

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha anunciado que pone a disposición del parque natural de l'Albufera excedentes del sistema Júcar desde la presa de Tous, tal y como se establece en el artículo 13.5 de la de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (RD 35/2023, de 24 de enero), con el objetivo de "mejorar la calidad de las aguas del lago".

Los caudales se derivarán desde el embalse de Tous y el agua se transportará, tal y como han solicitado desde la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat, "a través de la red de riego de la Acequia Real del Júcar (ARJ)", según ha informado el organismo en un comunicado.

Con el objetivo de programar los futuros desembalses y ejecutar los aportes "de forma coordinada", la CHJ ha requerido a los gestores del parque natural la definición del punto de entrega "más adecuado" para ejecutar las derivaciones.

Teniendo en cuenta los volúmenes y caudales que puede transportar la ARJ, se estima que podrían derivarse hacia el lago de l'Albufera alrededor de cuatro hectómetros cúbicos de agua hasta el 1 diciembre. El organismo ha recordado que las obras de emergencia en el canal Júcar-Turia impiden realizar el envío de agua a través de esta infraestructura, dado que los caudales derivados "son limitados" y se destinan a "garantizar el abastecimiento de toda el área metropolitana de València".

Por el momento, los desembalses técnicos todavía están "por concretar", ya que los gestores del parque natural y la Acequia Real del Júcar deberán determinar los volúmenes que pueden asumir. De igual forma, la Confederación estima que estos aportes "no se traducirán en afecciones aguas abajo de la presa, dado que los caudales estarán en todo momento controlados y no supondrán grandes aportaciones para el río Júcar".

DERIVACIÓN "CONTROLADA"

La CHJ hace mención a que la salida hacia la ARJ se efectúa mediante una derivación "controlada" desde el azud de Antella, infraestructura histórica que regula la toma de aguas desde el Júcar a la acequia, "con un sistema diseñado y operado habitualmente para la gestión del regadío y los aportes ambientales, garantizando en todo momento la seguridad hidráulica y el control de las operaciones".

De acuerdo con el artículo 13.5 de la normativa del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero), cuando se produzcan desembalses técnicos desde el embalse de Tous o en el sistema Turia, "se priorizará el lago de l'Albufera como destino".

Este aporte será contabilizado como "contribución" del sistema Júcar a los recursos hídricos de l'Albufera, conforme al Plan Hidrológico, y contribuirá a mejorar la calidad ecológica del lago y su entorno natural.