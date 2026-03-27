CHJ traslada a alcaldes que las obras de emergencia postdana estarán terminadas en junio tras 220 millones de inversión

Imagen de la reunión de la comisión mixta sobre obras hidráulicas en Alcàsser - GVA

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha trasladado este viernes a alcaldes de las zonas afectadas por la dana que las 17 obras de emergencia en marcha estarán terminadas en el mes de junio --el nivel de ejecución está próximo al 70 por ciento-- tras una inversión de 220 millones de euros. Para la finalización o puesta en ejecución del conjunto de las actuaciones ha apuntado al año 2030.

"Ese es el objetivo que tenemos", ha indicado Teodoro Estrela, asesor adjunto a la Presidencia de la CHJ, quien ha participado en la primera reunión del grupo de trabajo de la Comisión Mixta Generalitat-Gobierno central en materia de infraestructuras hidráulicas celebrada en Alcàsser (Valencia), a la que también ha asistido el comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, quien ha indicado por su parte que prevén que en cinco años esté constituido todo el sistema de parques inundables metropolitanos.

Este grupo, cuya creación fue acordada en la primera sesión de la comisión, permitirá avanzar de manera específica en la planificación, ejecución y seguimiento de las actuaciones vinculadas a la mejora y refuerzo de las infraestructuras hidráulicas.

Estrela ha expuesto a los alcaldes el plan de recuperación y mejora frente a las inundaciones en todo el territorio afectado por la dana, que incluye tanto actuaciones de recuperación a través de las obras de emergencia, que están "prácticamente terminadas", y las actuaciones a desarrollar en los próximos años, algunas de las cuales se van a licitar ya las obras o empezar la redacción de los proyectos.

Todas estas actuaciones, así como las actuaciones previstas en el Plan, están respaldadas por los modelos hidráulicos y estudios hidrológicos realizados por el CEDEX.

El asesor de la CHJ ha apuntado que se trata de un conjunto de actuaciones "muy variado" que cubre las cuencas del Barranco del Poyo, el Barranco de Pozalet-Saleta, río Magro, y el tramo bajo del Júcar y los tramos bajos del Túria.

Por una parte, se incluyen proyectos de creación de varias zonas de almacenamiento controlado (ZACs) de agua en lugares estratégicos; otras que suponen una mejora del cauce, actuando con motas de protección para proteger determinadas poblaciones o ampliaciones de cauces para dar más espacio al río y que pueda evacuar más agua sin producir efectos indeseables a su paso por las poblaciones.

En el caso del barranco de La Saleta, en una actuación que está "a punto" de ser licitada --se prevé que lo sea antes del verano-- por unos 125 millones de euros, el proyecto consiste en "guiar las aguas y que vayan de una manera más ordenada al nuevo cauce de Túria, que es el camino que han seguido, mediante la construcción de una vía verde". Otra actuación similar es la vía verde a la altura entre Picanya y Paiporta, para que las aguas se dirijan también hacia el nuevo cauce del Túria.

También se encuentran en proceso de licitación los dos primeros proyectos en el barranco de la Barxeta, que mejorarán "de forma significativa" la protección de los municipios de Alzira y Carcaixent, y cuyas obras se prevé que puedan ser adjudicadas en las próximas semanas.

Se trata de un conjunto de actuaciones "muy variado", que lo que busca es que el nivel de protección de la población mejore de una manera "muy, muy significativa" y con un criterio de diseño para que, si se produjera una avenida tan extraordinaria como la de la dana del 29 de octubre de 2024, se evitaran desordamientos que provoquen daños.

"Puede haber algún desbordamiento, porque ha sido una crecida muy extraordinaria y no se puede diseñar todo para una crecida tan extraordinaria como esta, pero lo que sí que estamos buscando es que no se produzcan daños, incluso con una crecida tan extraordinaria como la que se ha producido", ha recalcado.

En el caso de Utiel, se han aprovechado las actuaciones de emergencia para ampliar el cauce, con lo que conseguirán incrementar los caudales "de una manera significativa", que permitirá poder evacuar el doble del caudal sin provocar daños. En este caso, están planteando zonas de almacenamiento controlado en los principales barrancos que llegan a la población, como es el río Madre y el barranco de la Torre".

También se ha anunciado la pronta publicación del Real Decreto que impulsará medidas de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas, por valor de 60 millones de euros. En total, las medidas incluidas en el Plan alcanzan una inversión de 1.300 millones de euros y supondrán una solución integral para toda la cuenca.

REDUCIR LOS NIVELES DE INUNDACIÓN A MEDIO METRO

"Con ese conjunto de actuaciones, la idea es que si viene una inundación tan extrema como la dana, que en lugar de producirse niveles de inundación de tres metros, con mucho tengamos de medio metro, que es algo que se puede asumir sin ningún daño o con los mínimos daños posibles", ha sostenido.

En esta línea, ha apuntado que en 2030 todas las actuaciones estarán en ejecución o terminadas. Los plazos, ha admitido, son "muy ambiciosos" porque "una actuación de esta naturaleza que tiene impactos sobre el territorio importantes, tiene todas unas tramitaciones administrativas complejas, su evaluación ambiental, es decir, pues de manera ordinaria llevaría el orden de 10 años o más y estamos intentando que eso se pueda hacer en cinco años", ha especificado. No obstante, cree que es posible "con el concurso de las administraciones" llevar adelante "todo esto en unos plazos no tan largos como los que serían habituales".

Respecto a otras actuaciones solicitadas por los alcaldes y no incluidas, ha manifestado que está previsto introducirlas pero han tenido que "centrar" este plan en las zonas donde la dana produjo los mayores daños: las cuencas del Poyo, Pozalet y Saleta y río Magro.

El resto de actuaciones, como las del Júcar, "son importantísimas y hay que ir desarrollándolas en los próximos años". Muchas de ellas, ha dicho, "ya vienen recogidas en el plan de gestión del riesgo que tenemos vigente en estos momentos y las que haya que hacer se irán recogiendo en el plan que se aprobará en 2027".

COLABORACIÓN

Por su parte, el comisionado Raúl Mérida, que ha destacado la constitución de este grupo de trabajo dentro de la Comisión Mixta, ha apuntado que, desde la Generalitat, han expuesto el sistema de parques metropolitanos inundables que viene a complementar las obras hidráulicas de la CHJ.

Mérida, que ha abogado por que este grupo de trabajo sea ágil y abierto, ha avanzado que seguirán con reuniones sectoriales y con ayuntamientos, según vayan avanzando tanto las obras de la CHJ como los parques inundables, y piden recibir sus aportaciones para que se incluyan en los trabajos.

"En estos momentos, después de lo sucedido el 29 de octubre del 2024, los ciudadanos piden colaboración entre las administraciones y poder llegar a acuerdos y soluciones consensuadas es un gran objetivo". "Es una obligación el llegar a esos acuerdos", ha defendido, y ha subrayado que quieren que en cinco años esté constituido el sistema de parques metropolitanos: más de 35 kilómetros y de 1.500 hectáreas.

"El plazo se mantiene en ese sentido", ha dicho, y ha añadido que quieren tener a finales de 2027 algunos de esos sectores ya abiertos para el uso de la ciudadanía. "Hemos dividido el parque en 18 sectores y yo creo que una parte importante de ellos, a finales del año que viene, estará ya para uso de las personas", ha dicho y ha apuntado que este será el primer parque pero "no el último" porque quieren trabajar en el desarrollo de otros en otras cuencas.