El PPCV critica la ausencia de Zulima Pérez en la comisión mixta y afea la imagen de "frivolidad"

Archivo - Imagen de la portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Laura Chulià, ha afeado que la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción, Zulima Pérez, no haya acudido a la primera reunión de la Comisión Mixta, que se ha celebrado este viernes. La 'popular' ha criticado que la comisionada "se borre de la primera reunión para hacerse la foto en Madrid".

La representante estatal ha asistido a la toma de posesión del nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, en lugar de acudir al encuentro con la Generalitat y los municipios afectados por las inundaciones.

En un comunicado, Chulià ha recordado que la propia comisionada afirmó, sobre este órgano, que "la comisión mixta de la dana era 'la imagen que todo el mundo quería ver' tras la tragedia", y ha lamentado que "la imagen real que hemos visto hoy no ha sido la del trabajo ni la coordinación, sino la de la ausencia, la frivolidad y la celebración en Madrid". "Han cambiado la gestión por la foto", ha criticado.

La portavoz 'popular' ha calificado de "inaceptable" que, "tras 465 días de espera, la primera reunión clave para la reconstrucción se celebre sin la máxima responsable del Gobierno, que ni siquiera ha dado explicaciones más allá de comunicar, a través de su equipo, su ausencia sin justificarla".

En este sentido, ha subrayado la importancia de los asuntos tratados en el encuentro, centrados en infraestructuras hidráulicas esenciales, la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar y la planificación de actuaciones para prevenir futuras inundaciones. "Hablamos de proteger a personas, municipios y economías enteras, no de una reunión secundaria", ha remarcado.

Chulià ha afeado al Gobierno que "llega tarde, mal, o ni siquiera acude". "Mientras la Generalitat y los ayuntamientos estaban trabajando para evitar que se repita una tragedia como la vivida, la comisionada estatal estaba en un acto político en Madrid. Esa es la prioridad del Ejecutivo de Sánchez", ha concluido.