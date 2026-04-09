La CHJ ultima los trabajos de emergencia en barrancos de l'Horteta, Gallego, Pozalet y en los tributarios de la Albufera

Trabajos en l'Horteta - CHJ

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. (CHJ) encara la recta final de los trabajos de emergencia que está ejecutando en los barrancos de l'Horteta, del Gallego, del Pozalet y otros tributarios de la Albufera, gravemente afectados por el episodio de lluvias ligado a la dana del 29 de octubre de 2024.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 7,5 millones de euros, se han centrado principalmente en la reconstrucción, limpieza y adecuación de estos cauces, con el objetivo de recuperar sus condiciones y mejorar su comportamiento hidráulico, según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado.

En esta fase final, la CHJ está intensificando las actuaciones en aquellos puntos donde todavía quedan trabajos pendientes, con el fin de completar la intervención en todos los tramos afectados durante el próximo mes de junio. Todas las actuaciones se han llevado a cabo "en coordinación y con el consenso" de los ayuntamientos implicados: Torrent, Chiva, Riba-roja de Túria, Loriguilla, Alginet y Alcàsser.

Según la CHJ, esto ha permitido adaptar los trabajos a las necesidades específicas de cada tramo y mejorar la eficacia de la intervención.

Los trabajos desarrollados en distintos puntos del barranco de l'Horteta, así como en dos de sus barrancos tributarios, Peque y Saurí, se encuentran "muy avanzados" y encaran ya su fase final, a falta de "algunos detalles" para dar por concluida la actuación.

Las intervenciones, que se han realizado sobre una longitud de alrededor de cuatro kilómetros, se han centrado en la adecuación del cauce, con la retirada de elementos obstructivos, como grandes rocas, escombros y otros materiales acumulados, así como en su ampliación en aquellos puntos donde ha sido posible, con el objetivo de mejorar su funcionamiento hidráulico.

Todavía quedan pendientes algunos trabajos de adecuación y perfilado de taludes en la parte alta del barranco, así como la regularización del lecho, que permitirá una correcta nivelación del cauce y mejorar la circulación de los caudales.

Al mismo tiempo, la Confederación ya ha dado por concluidos los trabajos de adecuación en la antigua cantera de Torrent, que permitirá utilizar este espacio, como ya ocurrió de manera natural durante la dana del 29 de octubre, como zona de almacenamiento controlado de agua.

Para ello, se ha contado con modelos hidrológicos que han permitido diseñar y ejecutar un vertedero lateral en la margen izquierda del cauce, facilitando la derivación de caudales hacia esta zona en episodios de avenidas.

PUNTO DEL DESBORDAMIENTO

En el Gallego, la CHJ ha llevado a cabo una actuación clave para recuperar la funcionalidad del barranco en un tramo situado entre los términos municipales de Chiva y Torrent. La intervención en este punto tenía "carácter prioritario", ya que los estudios hidráulicos e hidrológicos realizados por el Cedex identificaban esta zona como "el punto en el que se inició el desbordamiento del barranco" durante la dana.

En este ámbito, el cauce se encontraba "completamente aterrado y sin una sección definida", por lo que los trabajos se han centrado en la excavación y reconstrucción del canal, así como en la conformación de nuevos taludes de protección en ambas márgenes. En total, se han extraído cerca de 20.000 metros cúbicos de material, que han sido retirados y gestionados mediante gestor autorizado.

En el barranco del Pozalet, la CHJ ha llevado a cabo trabajos de adecuación, limpieza y refuerzo en un tramo del cauce a su paso por Loriguilla. Estas actuaciones ya se encuentran finalizadas y quedan a la espera de una intervención complementaria por parte del Ayuntamiento.

Por otro lado, las balsas de laminación del polígono de La Reva, en Riba-roja del Túria, quedaron completamente aterradas durante el episodio de la dana. Ante esta situación, la Confederación actuó de urgencia para su limpieza y la recuperación de su funcionalidad.

No obstante, la actuación va "más allá", ya que el objetivo es aumentar la capacidad de las balsas y mejorar sus sistemas de evacuación. Para ello, se están ejecutando trabajos de excavación que permitirán incrementar la capacidad de almacenamiento en aproximadamente 45.000 metros cúbicos.