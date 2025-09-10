Las "cicatrices" de València: Víctor Maceda analiza en un libro los paralelismos de la riada del 57 y la dana

"Los dos grandes partidos están dejando una autovía de cuatro carriles a la desmovilización y a la extrema derecha", advierte el periodista

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista Víctor Maceda analiza los paralelismos y las huellas dejadas por dos golpes asestados por el agua en territorio valenciano --la riada del año 1957 y la reciente dana de octubre de 2024-- en el libro 'Les cicatrius de València'. Se trata de una obra que mira al pasado y al presente y propone una reflexión: "Debemos pensar si queremos adaptarnos a los nuevos retos que plantea el cambio climático o queremos vivir con los ojos cerrados".

El volumen, publicado por Pòrtic y que lleva por subtítulo 'De la fúria de l'aigua a la catarsi col·lectiva'-- surge tras la tragedia vivida por buena parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, cuando una devastadora barrancada dejó 228 muertos y se convirtió, desafortunadamente, en "un hecho histórico".

"La dana de Valencia marcará un antes y un después, al igual que la riada del 57. Habíamos oído hablar a nuestros abuelos de aquel episodio y ahora nuestros hijos y nietos también recordarán que la dana del 24 fue un fenómeno absolutamente catastrófico", señala el autor en declaraciones a Europa Press.

Maceda lanza una mirada, desde el periodismo narrativo, sobre ambos acontecimientos. La primera parte del libro se centra en la riada del 57, que provocó una gran transformación de la ciudad y su área metropolitana con la modificación del curso final del río Turia.

Pero esta no fue el único cambio importante y Maceda aprovecha su relato para reivindicar la figura de personajes clave de la época, especialmente del entonces director del diario Las Provincias, Martí Domínguez, y del alcalde del 'cap i casal', Tomás Trénor, que en un momento de represión por la dictadura franquista y aun teniendo "la vida resuelta" optaron por enarbolar un espíritu reivindicativo, instando a los valencianos a "empoderarse" y denunciando que no se estaba recibiendo la ayuda prometida. El periodista cree que impulsaron "el emergente valencianismo moderno".

La segunda parte de 'Les cicatrius de València' regresa a la actualidad para analizar la dana de 2024 desde perspectivas diversas: el descontrolado desarrollo urbanístico, la desinformación o el relato político.

Maceda ha contrapuesto la actitud de los políticos del 57 con la de los de ahora, "donde hemos visto a gente que intenta por encima de todo aferrarse al cargo".

Sobre las enseñanzas que nos deja la barrancada, Víctor Maceda no se muestra optimista en cuanto a un cambio del modelo urbanístico y recuerda una anécdota: "el mismo día que se estaba aprobando rebajar la distancia máxima de los hoteles a la costa fue el de la dana".

"VIVIR CON CERTEZAS"

"Repetiremos los mismos errores porque tendemos a prestar atención al presento y a aquello que nos dicen que es el bienestar, cuando el bienestar debería ser vivir con certezas", expone.

En todo caso, cree que "habrá que tomar decisiones". "Lo que no podemos desgraciadamente es volver atrás y desurbanizar l'Horta Sud, pero sí podemos adaptarnos lo mejor posible. Los valencianos tenemos una relación muy particular con el agua, el mes de octubre es una amenaza y hemos de reflexionar sobre si queremos adaptarnos a los nuevos retos del cambio climático o vivir con los ojos cerrados".

Víctor Maceda señala que la obra pretende ser también "un grito de alerta". En este sentido, explica que "la gestión del PP el 29 de octubre fue pésima, nadie estaba donde tenia que estar, pero también hay una actuación del Gobierno de España manifiestamente mejorable, sobre todo a la hora de prestar una ayuda inmediata, y es cierto que está dedicando miles de millones de euros a la reconstrucción pero le falta pedagogía".

Por ello, advierte que "los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, están dejando una autovía de cuatro carriles a la desmovilización y a la extrema derecha".

Víctor Maceda (València, 1976) es periodista, trabaja en la revista El Temps y colabora en diversos medios, como La Vanguardia y À Punt. Especializado en información política, es también autor de 'El despertar valencià' (Pòrtic, 2016). Asimismo, ha participado en obras colectivas, como el libro solidario 'Renàixer del fang'.