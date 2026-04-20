Una ciclista de 62 años fallece tras colisionar con un camión en la N-340A a su paso por Vinaròs

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ 20 Abr. (EUROPA PRESS) - -

Una mujer de 62 años ha fallecido este lunes tras colisionar la bicicleta en la que circulaba con un camión en la N-340A, a su paso por la localidad castellonense de Vinaròs, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido a las 12.53 horas en el kilómetro 1.052 de dicha carretera.

Tras recibir el aviso, el CICU ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y un equipo médico de Atención Primaria. Los servicios médicos solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer.