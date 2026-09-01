Un ciclo de cinco conferencias abordará la singularidad histórica de la fundación de Castelló

María España, concejala de Cultura - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 1 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Cinco historiadores analizarán en un ciclo de conferencias la singularidad histórica de la fundación de la ciudad de Castelló, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El 8 de septiembre de 1251 el rey Jaime I el Conquistador firmó en Lérida el Privilegio de Traslado, el documento jurídico que autorizó a la población a abandonar el asentamiento fortificado del Castell Vell. Se creaba así la 'partida de nacimiento' de Castelló y una singularidad en España, ya que la mayoría de ciudades carecen de fecha de fundación al haber evolucionado a partir de asentamientos íberos, romanos o musulmanes.

Esa excepción se va a convertir en la protagonista del ciclo de cinco conferencias que durante septiembre se han programado con motivo del 775 aniversario. La primera de la citas abordará 'La búsqueda arqueológica al Castell Vell', a cargo de los directores de las excavaciones Pablo García y Joan Palmer, el miércoles 9 a las 19.00 horas en el Menador.

José María Arquimbau tomará el relevo al día siguiente, en el mismo espacio y horario, con 'Evolución Social de Castellón de la Plana 1251-2026'. El 17 de septiembre será la profesora y especialista en Historia Medieval Mediterránea, Lledó Ruiz, quien abordará la figura de 'Na Violant de Hungria, reinar al lado de Jaime I', a las 19.00 horas en el Menador.

Finalmente la archivera Elena Sánchez Almela y el profesor de Historia y comisario de la exposición del Privilegi, Carles Senso, el 22 de septiembre en el Menador, ofrecerán sendas charlas sobre el 775 Aniversario y la fundación de la capital de la Plana.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado la importancia de contar con algunos de los mayores expertos en historia medieval de España. "Es muy importante que nuestra programación cuenta con la presencia de referentes a la altura de este acontecimiento. Queremos que los castellonenses disfruten de una avalancha de actos culturales y festivos, pero siempre desde el rigor histórico, por eso hemos realizado un gran esfuerzo para volver a traer a nuestra ciudad el documento original del Privilegi", ha subrayado.