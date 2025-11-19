El ciclo de 'converses al Peset' reflexiona este año sobre cómo y por qué se crean las "marcas" en las Fallas

Archivo - ‘Cremà' de la Falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de jornadas anuales organizadas por la Associació d'Estudis Fallers (Adef) 'converses Les Falles, al Peset' llegan este año a su XXI edición con una reflexión sobre cómo las comisiones y otros agentes de la fiesta, como los artistas o las falleras mayores, han llegado a convertirse en "marcas".

Según expone la organización en un comunicado, "prácticamente desde los inicios de las Fallas se pueden rastrear ejemplos tanto de comisiones como de profesionales y agentes vinculados a la fiesta que han llegado a construir aquello que hoy consideraríamos una marca".

"Trayectorias caracterizadas por la especialización en alguna actividad concreta, el perfil de sus integrantes, un estilo artístico particular o una impronta personal eran elementos suficientes para que se les identificara", apunta.

Todo ello, añade, "en una época sin redes sociales ni con los canales de comunicación que disponemos hoy en día. Pero elementos como las estrategias de promoción, la voluntad de singularizarse o, incluso, la búsqueda de patrocinios han estado siempre presentes".

Así, el ciclo de este año pondrá sobre la mesa cuestiones como "cuáles son las motivaciones actuales para que las comisiones o los profesionales de la fiesta quieran construir una marca"; "cómo se crea una identidad única que, en ocasiones, exprese también valores"; si "hablamos de un proceso que acaba convirtiéndonos en productos", y "a quién nos dirigimos: al vecindario a las empresas o a hipotéticos clientes".

Bajo el título genérico 'Marca Falles', las 'converses Les Falles, al Peset' abordarán este año estas cuestiones con la participación de expertos, profesionales y representantes de comisiones falleras en dos sesiones los días 25 y 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.

DOS SESIONES

La primera sesión, moderada por el integrante de Adef Manuel Muñoz, estará dedicada a los procesos de creación de marca por parte de las comisiones de falla. La mesa contará con la participación de la redactora creativa de la agencia Maslow Alma Gomis, el presidente de la falla Duque de Gaeta, Marcos Soriano, la integrante de la comisión Mossen Sorell-Corona y médica Conxa Bermell y la fallera de J. J. Dómine y graduada en Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas Paloma Mas.

La segunda jornada, moderada por la responsable de redes sociales de la falla Plaza de Pilar, Olga García, estará dedicada a la evolución de las marcas entre agentes de la fiesta como los artistas falleros o las falleras mayores. Intervendrán el periodista Julio Tormo, el artista fallero Miguel Santaeulalia, el diseñador Ibán Ramón y la artista fallera Reyes Pe.

Las jornadas, organizadas conjuntamente por la Adef y el Colegio Mayor Rector Peset, cuentan con la colaboración del Gremio Artesano de Artistas Falleros, la Interagrupación de Fallas, la Federació Lletres Falleres, la Federación de Fallas I+E, la Associació Cultural Premi Iaraní, el Museo Valenciano de Etnología, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Federació d'Instituts d'Estudis.