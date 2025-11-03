El ciclo 'El futuro a ciencia cierta' del Museu de les Ciències abre con una charla sobre IA

El ciclo de conferencias 'El futuro a ciencia cierta' del Museu de les Ciències abre con una charla sobre IA - EUROPA PRESS TELEVISIÓN

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial (IA) Silvia Leal ha impartido la conferencia 'Las IA del futuro', en la que ha repasado la evolución de la IA y el desarrollo cuántico en la sociedad desde los últimos años hasta la actualidad, explicando cómo están transformando la sociedad y de qué manera se pueden integrar en la vida diaria.

La charla se ha enmarcado en el ciclo 'El futuro a ciencia cierta' y se celebrado en el Auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciències.

Silvia Leal, asesora del Global Forum on Technology de la OCDE en el grupo de trabajo vinculado a la realidad inmersiva y de la Comisión Europea en proyectos de digitalización, ha sido reconocida durante tres años consecutivos como una de las diez expertas más influyentes de España.

La conferenciante ha abordado la IA para explicar qué es y cómo ha llegado, dando nociones de cómo se usa en distintos ámbitos y profesiones: la policía, la educación, el entorno médico. El objetivo es conocer cómo utilizarla, entendiendo cuáles son las fortalezas y debilidades de estas herramientas.

La experta en inteligencia artificial explicaba "cómo aprovechar al máximo la inteligencia artificial a nivel personal y profesional" y "entenderla" porque incide en que "te puede cambiar la vida" en declaraciones a Europa Press TV. La experta ha explicado que la IA está "en pleno desarrollo pero acabará abarcando todos los aspectos de la sociedad", como puede ser "la salud, la educación, el deporte o la empresa".

Leal explicaba un caso de uso de la IA haciendo una dieta diaria para una persona enferma validando "lo que es correcto": "Es tener a un experto para cualquier cosa que necesites". Aunque advierte en que "puede tener peligros", como el hecho de "que piense por nosotros o que nos puedan manipular", por eso destaca que "hay que aprender a usarla" y la clave está en "saber qué quieres hacer con ella" porque "puede hacer la vida más fácil".

Con esta conferencia se inicia el ciclo 'El futuro a ciencia cierta' que forma parte de la programación especial por el 25 aniversario del Museu de les Ciències. La siguiente cita será el 5 de noviembre, con Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona en el departamento de Ingeniería de Sistemas e Industriales, y su charla 'Reescribiendo el deporte'.

El jueves 6 de noviembre, Ana Díaz, ingeniera aeronáutica e investigadora de la NASA con su conferencia 'Astronautas del futuro' abordará los desafíos de la exploración espacial y cómo se desarrollan los trajes espaciales para futuras misiones a Marte.

Todas las conferencias comenzarán a las 19.00 horas en el Auditorio Santiago Grisolía y son de libre acceso hasta completar aforo. También podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.