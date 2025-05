El ciclo 'Orillas del caribe' de la Filmoteca se aproxima al cine dirigido por creadoras caribeñas

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS

La Filmoteca Valenciana presenta el ciclo 'Orillas del Caribe: cineastas insulares, tropicales y diaspóricas', una aproximación al cine dirigido por creadoras caribeñas desde finales de la década de los sesenta hasta la actualidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El ciclo, comisariado por la documentalista cubana Orisel Castro y el fotógrafo alemán York Neudel, está conformado por quince películas, entre cortos, mediometrajes y largometrajes. En la nómina de directoras seleccionadas figuran las cubanas Sara Gómez y Miñuca Villaverde, las venezolanas Elena Duque y Valentina Alvarado Matos, y las dominicanas Johanné Gómez Terrero y Dalissa Montes de Oca.

La propuesta se inicia el miércoles 21 de mayo, a las 20.00 horas, con la proyección, en sesión única, de un programa de cuatro cortometrajes experimentales de Miñuca Villaverde.

Organizada en colaboración con la Filmoteca de Catalunya, la sesión será presentada por Miñuca Villaverde y su marido, el cineasta Fernando Villaverde, con quien ha compartido más de sesenta años de trayectoria profesional en el cine. También intervendrán los comisarios del ciclo, Orisel Castro y York Neudel, que presentarán una de las dos proyecciones de cada una de las películas y programas de cortos de esta muestra.

Vinculados al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) - , Miñuca y Fernando Villaverde fueron seguidores de la Revolución Cubana hasta 1965, pero las desavenencias con el régimen cubano les obligaron a exiliarse en Nueva York en donde realizaron buena parte de su producción cinematográfica.

De ese periodo en Estados Unidos son los cuatro cortos de Villaverde que se proyectan en la Filmoteca. Inspirado en la noticia de un crimen machista, 'Blanca Putica. A Girl in Love' (1973) es la escenificación previa a la muerte de una prostituta. Por su parte, en 'To my Father' (1973), Miñuca Villaverde visita a su padre, un exiliado cubano en Texas, poco antes de morir.

El tercer corto que se presenta es 'Poor Cinderella, Still Ironing Her Husband Shirt' (1978), creado por Miñuca Villaverde aprovechando descartes de Blanca Putica. A Girl in Love', que son intervenidos a mano con rayas, colas negras y blancas y multicopiados de forma artesanal.

Completa el programa 'Ten City' (1980), que es un retrato documental de algunos de los refugiados del éxodo del Mariel de 1980, en el que 120.000 cubanos abandonaron la isla y llegaron a Florida.

MÁS CINE

El jueves 22 de mayo a las 20.30 horas y el martes 27 de mayo a las 18.00 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta dos películas documentales de la cineasta cubana Sara Gómez (1942-1974), producidas por el ICAIC: el cortometraje 'Una isla para Miguel' (1968) y el mediometraje 'En la otra isla' (1968).

El ciclo prosigue con la proyección el sábado 24 de mayo a las 18.00 horas y el miércoles 28 de mayo a las 20.00 horas, de 'De cierta manera' (1974), el único largometraje de Sara Gómez y el primero dirigido en Cuba por una mujer. La película mezcla imágenes documentales con una historia de ficción desarrollada en los barrios periféricos de La Habana, pocos años tras la Revolución cubana de 1959.

La proyección de 'De cierta manera' del sábado 24 de mayo contará con servicio gratuito de ludoteca cultural para menores de 4 a 12 años, comprando la entrada online antes de las 14.00 horas del viernes 23.

Por su parte, el miércoles 28 de mayo a las 18 horas y el jueves 5 de junio a las 20 horas, La Filmoteca Valenciana proyecta 'Sugar Island' (2024), primer largometraje de ficción de la cineasta dominicana Johanné Gómez Terrero (Santo Domingo, 1986), tras los premiados documentales 'Bajo las carpas' (2014) y 'Caribbean Fantasy' (2016). Estrenada y premiada por sus valores socioambientales en el Festival de Venecia, la película también ha sido distinguida con diversos premios en los festivales de Málaga, La Habana y Salónica.

CORTOS EXPERIMENTALES

Asimismo, el jueves 29 de mayo a las 20.00 horas y el martes 3 de junio a las 18.00 horas, se proyecta el programa 'Cortos experimentales', una selección de siete piezas rodadas en la última década por tres jóvenes cineastas caribeñas en la diáspora que han desarrollado su carrera en España: la hispanovenezolana Elena Duque (Avilés, 1981), la venezolana Valentina Alvarado Matos (Maracaibo, 1986) y la dominicana Dalissa Montes de Oca (Santo Domingo, 1998).

De Valentina Alvarado Matos se proyectan tres cortos: 'Trópico desvaído' (2016), 'El mar peinó la orilla' (2019) y '¿Se puede deletrear una hoja?' (2022). De Elena Duque se proyectan otros tres: 'Colección privada' (2020), 'Ojitos mentirosos' (2023) y 'Portales' (2025). El programa se completa con 'Pacaman' (2021) de Dalissa Montes de Oca.