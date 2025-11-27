Cielo despejado y rachas de viento muy fuertes este jueves en el norte de Castellón

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé rachas de viento muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón.

Así mismo, esta jornada bajarán las temperaturas mínimas y habrá heladas débiles en puntos del interior; mientras que las máximas anotarán un ligero ascenso, más acusado en el interior norte.

También se espera viento de moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de madrugada y tendiendo a flojo a moderado al final del día. En el resto de la autonomía habrá viento flojo de componente oeste.