Cielo despejado y temperaturas en ascenso este miércoles en la Comunitat

Archivo - Cielos despejados y temperaturas en ascenso este miércoles en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo despejado y temperaturas en ascenso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, habrá viento flojo de dirección variable que tenderá por la tarde a componente sur, ocasionalmente moderado en el litoral.

La ciudad de Alicante anotará una temperatura mínima de 20ºC y una máxima de 31; la de Castelló, de 19 y 30; y la de València, de 21 y 32ºC.

Según ha informado Aemet se ha activado para mañana, jueves, la alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana.