Cielo despejado, temperaturas en ascenso y rachas fuertes de viento este martes en Castellón

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo despejado y registrará un aumento de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha apuntado a rachas fuertes de viento en Castellón.

Además, esta jornada, en la que hay alerta amarilla por viento en Castellón, podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas a últimas horas del día.

Las temperaturas subirán, de forma notable las mínimas en la mitad sur de la autonomía, han apuntado las mismas fuentes.

También se espera viento del norte y noroeste moderado en la mitad norte de la Comunitat con rachas muy fuertes en Castellón e interior norte de Valencia. En el resto de la autonomía habrá viento flojo de dirección variable con aumentos ocasionales de intensidad.