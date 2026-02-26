Cielo despejado y temperaturas sin cambios este jueves en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado aunque podría registrar brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Esta jornada, además, las temperaturas no registrarán cambios significativos respecto al día de ayer, han indicado las mismas fuentes.
Así mismo, hoy se espera viento moderado de componente norte y viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.