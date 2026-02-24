Cielo despejado y temperaturas en ligero ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ligero ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, no obstante, podrían registrarse brumas y bancos de niebla en zonas del litoral por la mañana y al final del día, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable que tenderá en horas centrales a suroeste flojo en el interior y a sureste y este flojo en el litoral de la autonomía, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral de Alicante.