Cielo despejado y temperaturas en ligero ascenso este miércoles en la Comunitat

Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 8:57

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso y registrará un ligero ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, esta jornada podrían registrarse brumas y bancos de niebla en el extremo sur de Alicante por la mañana que tenderán a disiparse.

Las temperaturas subirán, excepto las máximas en Valencia, que permanecerán sin cambios. Y, además, la Comunitat registrará hoy viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este en general en las horas centrales y a componente norte en el litoral al final del día.

