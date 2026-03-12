Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este jueves en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso generalizado de las temperaturas máximas.

Así mismo, esta jornada habrá baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas del interior de la mitad sur de la autonomía por la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la mitad sur de la Comunitat y en ligero ascenso en la mitad norte; mientras que las máximas anotarán un ascenso generalizado.

También se espera viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, flojo del noroeste en el resto de la mitad norte y flojo de dirección variable en la mitad sur a primeras horas que tenderá a viento flojo del sureste en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior al mediodía.