Cielo despejado y temperaturas máximas en ligero ascenso este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ligero ascenso de las temperaturas máximas en el interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, hay probabilidad de chubascos que ocasionalmente irán acompañados con tormenta por la tarde, han indicado las mismas fuentes.

Por su parte, las temperaturas mínimas no registrarán cambios significativos mientras que las máximas irán en ligero ascenso en el interior y no habrá modificaciones en el litoral.

También se espera viento que irá de flojo a moderado, del oeste y noroeste en el interior y de componentes este y sur en el litoral; además de probables rachas muy fuertes del noroeste en zonas altas o expuestas del interior norte de Castellón durante la mañana.