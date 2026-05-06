Cielo con nubes altas, temperaturas en descenso y posibles chubascos débiles este miércoles en la Comunitat

Archivo - Amanece nublado en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles sin alertas aunque con nubes altas, temperaturas en descenso y posibles chubascos en el interior que, ocasionalmente, podrían ir acompañados de tormenta.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada habrá nubosidad de evolución diurna en el interior de la autonomía y podrían registrarse esta tarde chubascos débiles en general.

Además, las temperaturas bajarán y se espera para hoy viento flojo con predominio de la componente este, moderado en horas centrales del día.