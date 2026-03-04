Cielo nuboso, precipitaciones débiles y posibles rachas de viento muy fuertes este miércoles en la Comunitat

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo muy nuboso o cubierto y espera precipitaciones débiles, localmente persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán menos probables y tendrán un carácter aislado en la mitad sur de Alicante.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán y las máximas no anotarán cambios. También se espera esta jornada viento que irá de moderado a fuerte con probabilidad de rachas muy fuertes en puntos del litoral y zonas altas o expuestas del interior.