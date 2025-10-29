Cielo nuboso y temperaturas en ascenso este miércoles en la Comunitat

miércoles, 29 octubre 2025

VALÈNCIA 29 Oct.

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo nuboso o muy nuboso y registrará un aumento de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, podrían registrarse chubascos dispersos en el interior de la autonomía, de manera aislada en el litoral.

Así mismo, las temperaturas subirán este miércoles, de forma notable las mínimas de la mitad sur de la Comunitat. También se espera viento de componente sur, de flojo a moderado en el litoral, y flojo con algún intervalo moderado en el interior.

