Cielo poco nuboso, mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios en la Comunitat Valenciana este lunes festivo

Archivo - Imagen de archivo de una playa valenciana en un día soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este lunes 12 de octubre, día festivo por la celebración del Día del Pilar y de la Hispanidad, cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta jornada.

Asimismo, señala que el viento será flojo de dirección variable, predominando las componente sur y este durante las horas centrales del día.

La Aemet apunta también que no se esperan fenómenos significativos y que no hay avisos meteorológicos para este lunes. En la ciudad de Alicante se esperan temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 28; en Castelló de la Plana, mínimas de 16 y máximas de 26, y en València, mínimas de 16 grados y máximas de 27.