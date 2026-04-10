Archivo - Cielo poco nuboso, polvo en suspensión y temperaturas en ligero ascenso este viernes en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cielo estará este viernes poco nuboso en la Comunitat Valenciana, aumentando a intervalos nubosos al final del día en la mitad sur y con probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en puntos del litoral de Valencia y Castellón por la mañana.

Además, habrá polvo en suspensión en la mitad sur la segunda mitad del día. Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso salvo en el tercio norte, donde se esperan pocos cambios.

El viento soplará moderado del nordeste en el litoral de Alicante y será flojo variable en el resto, tendiendo a viento flojo del este y del sureste por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en Alicante y el interior de Valencia.