Cielo poco nuboso, temperaturas en ascenso y posibles rachas de viento este viernes en zonas altas de la Comunitat

Archivo - Amanecer en la playa de Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso y registrará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, podrían registrarse rachas muy fuertes de viento del oeste en zonas altas o en el interior de la autonomía por la mañana.

Así mismo, el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto en toda la Comunitat excepto en el litoral de Castellón, donde es bajo-medio.