Archivo - Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso este sábado en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este sábado con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y registrará temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, en esta jornada, la nubosidad será de evolución diurna en el interior de tercio norte. En cuanto al viento, será flojo de dirección variable y predominará por la tarde las componentes sur y este con intervalos de moderado.

Por capital de provincia, la temperatura mínima en las tres grandes ciudades descenderá hasta 14 grados, mientras que la máxima en Alicante alcanzará los 23°C y, en Valencia y Castelló de la Plana, 24°C.