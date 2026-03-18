Cielos poco nubosos y temperaturas máximas en descenso este miércoles en la Comunitat Valenciana

Archivo - Amanecer
Archivo - Amanecer - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 18 marzo 2026 8:30
Seguir en

VALÈNCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cielo seguirá este miércoles poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas, en la Comunitat Valenciana, según la predicción de Aemet.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; mientras que las máximas irán en descenso, más acusado en el sur de Valencia y norte de Alicante.

El viento soplará flojo de dirección variable y tenderá al mediodía a componente este flojo a moderado.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press