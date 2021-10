La científica valenciana Elvira Costell protagoniza el nuevo mural de 'Dones de ciència'

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València han celebrado el acto de presentación del mural que, dentro del proyecto 'Dones de ciència', rinde tributo a la científica valenciana Elvira Costell. El mural está situado en el CEIP San Juan de Ribera de Burjassot y es obra de la artista Btoy.

"Somos muchas las mujeres que trabajamos en el área científica y tecnológica, con pequeñas aportaciones que contribuyen a mejorar nuestras vidas y eso hay que hacérselo ver a todos los niños y niñas. La separación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y en la investigación no tienen sentido. Y la sociedad sola no se mueve, por eso proyectos como este de Dones de ciència me parecen fundamentales", ha señalado Elvira Costell.

Durante el acto, Costell ha podido descubrir también diferentes dibujos realizados por el alumnado del centro reproduciendo el mural y ha recibido de manos de la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio la agenda del curso escolar 2021-22 cuyo motivo central es también este mural del proyecto Dones de ciència. Además, a lo largo de la mañana, tanto antes de la inauguración oficial del mural como posteriormente, ha mantenido diferentes encuentros con el alumnado del centro, en los que les ha hablado sobre su trayectoria e investigación.

"Ha sido una mañana llena de emociones y estoy muy agradecida a la UPV y las Naves y, por supuesto, al claustro y dirección del centro, por todas las actividades que han llevado a cabo a partir de esta iniciativa", ha apuntado Costell.

El acto ha contado con la participación de la Salomé Cuesta, vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politècnica de València; Marta Chillarón, directora de Las Naves; Rafael García, alcalde de Burjassot, y Manuela Carrero, concejala de educación del Ayuntamiento de Burjassot.

Hasta la fecha, son ya 24 los murales que han cobrado vida en Dones de ciència, en diferentes enclaves de València -principalmente centros educativos. María Blasco, Jane Goodall, Hipatia, Mae Jemison, Sofia Kovalevskaya, Anna Lluch o Elvira Costell son algunas de las protagonistas de un proyecto que está dando forma a una ruta única en nuestro país que permite descubrir --o redescubrir-- a mujeres que rompieron barreras, todas ellas referentes en sus respectivos campos de investigación.

PROYECTO CRECERÁ EN 2022

A lo largo de este curso 2021-2022, el proyecto continuará creciendo con nuevos murales en diferentes centros educativos de Valéncia; murales que, como cada uno de los realizados hasta la fecha, serán pintados también por mujeres referentes del arte urbano.

Doctora en Ciencias Químicas por la Universitat de València (1979), Elvira Costell fue Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Jefa del Laboratorio de Propiedades Físicas y Sensoriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia (IATA) del CSIC y Profesora Asociada de la Universitat de València, hasta 2013.

Su investigación se centró en las propiedades mecánicas, reológicas y sensoriales de los alimentos, las relaciones existentes entre ellas y la incidencia de las mismas en la calidad y aceptabilidad de distintos productos.

A lo largo de toda su trayectoria ha publicado más de 160 trabajos de investigación y varios libros y capítulos de libros y dirigido 18 Tesis Doctorales y ha impartido docencia en distintas universidades españolas, especialmente en las de Valencia (UV y UPV) y numerosos cursos para posgraduados y tecnólogos en España y en otros países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Portugal, República Popular China y Venezuela.

Elvira Costell fue socia fundadora y presidenta de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial (AEPAS) y Vicepresidenta del Grupo Español de Reología (GER) de la Real Sociedad Española de Química y de Física. Fue además la representante española en la Red de Evaluación de las Propiedades Sensoriales y participante en la Red de Propiedades Físicas dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED).