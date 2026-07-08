Cierran al baño la playa del Serradal de Castelló tras detectarse un vertido de color rojizo

Playa del Serradal - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 8 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Castelló cerró al baño en la tarde de ayer la playa del Serradal tras detectarse un vertido de coloración rojiza procedente de una conducción perteneciente al sistema del sindicato de riego, por lo que se ha iniciado una investigación técnica con el objeto de determinar su origen, evaluar su posible afección a la calidad de las aguas de baño y establecer las medidas oportunas.

Según ha informado el consistorio, el vertido cesó inmediatamente tras su detección y comunicación al Sindicato de Riegos del Coto Arrocero.

En un primer momento se descartó visualmente la existencia de indicios característicos de vertidos fecales por la ausencia de olores fecales, espumas persistentes o sólidos flotantes. Así mismo, de la inspección realizada a primera hora de esta mañana se ha observado cómo el resto de vertido de la playa es completamente transparente, lo permite afianzar que no se corresponda con un origen fecal, si bien se confirmará esta circunstancia mediante análisis de laboratorio de las diferentes muestras tomadas.

Actualmente se están analizando las muestras tomadas durante la tarde de ayer y las tomadas hoy mismo que permitirán esclarecer el origen del suceso. Tanto el Ayuntamiento como la Conselleria han tomado muestras esta mañana de la calidad de las aguas de baño, cuyo resultados estarán mañana a primera hora.

De la inspeccion realizada esta mañana, se ha constatado que la pluma rojiza observada inicialmente ha desaparecido completamente, que el agua presenta actualmente un aspecto totalmente transparente y que el agua estancada junto a la salida del tubo del coto es totalmente transparente y se ha observado presencia de depósitos rojizos sedimentados en el fondo, que se han muestrado para su análisis.

Actualmente el Ayuntameinto está en coordinación con el laboratorio para analizar los resultados que se vayan obteniendo.

HIPÓTESIS

El Ayuntamiento maneja como principal hipótesis que la composición geológica de la marjal es rica en hierro, habitual en determinados medios geológicos y en aguas subterráneas con escaso oxígeno, por lo que, cuando entra en contacto con el aire, el hierro ferroso se oxida precipitando en forma de hidróxidos y óxidos hidratados de color rojizo.

La playa continuará cerrada este miércoles por precaución hasta tener los resultados de la analítica.