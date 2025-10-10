Cinco detenidos por el tiroteo al dueño de un restaurante en Alfafar

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Bambú 9, a cinco personas presuntamente implicadas en el tiroteo al dueño de un restaurante en Alfafar (Valencia) el pasado mes de abril, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos sucedieron el pasado día 18 de abril, cuando el dueño de un restaurante de Alfafar salió del local. Sin mediar palabra, un hombre se acercó a él y le disparó varias veces en las piernas. Después, huyó a través de la población hasta desaparecer.

Los investigadores lograron recuperar, en una papelera, el arma supuestamente empleada en el incidente y consiguieron localizar imágenes de cámaras de video-vigilancia en que se veía al autor en su huida.

A lo largo de la investigación se pudo comprobar que el autor intelectual del crimen era una persona con la que la víctima había tenido unas rencillas personales en el pasado. Al parecer, el crimen había sido encargado a la persona que efectivamente había acudido a Alfafar desde Madrid para dispararle.

Mientras se desarrollaba la investigación, los guardias civiles pudieron vincular las actividades de un grupo de personas con varios delitos violentos en Valencia y Leganés. También en el transcurso de la operación tuvieron lugar unos altercados en un local de Parla, donde resultaron lesionadas varias personas con armas blancas y se esgrimieron armas de fuego.

Finalmente, se explotó la operación, en la que los agentes se trasladaron a Madrid, donde se detuvo a varias personas. Posteriormente se trasladaron a su domicilio, donde realizó un registro, tras el cual fueron detenidas otras dos personas. En ese registro se encontró también un arma de fuego corta modificada y varios cartuchos que fueron remitidos a la autoridad judicial.

Al mismo tiempo que se efectuaba este registro en Madrid, en Valencia fue detenida una persona por presuntamente tener también implicación en estos hechos.

En total, fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, de entre 20 y 37 años y nacionalidad china. Se les imputa los delitos de homicidio (en grado de tentativa), lesiones, tenencia ilícita de armas de fuego, quebrantamiento de condena y amenazas. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por estos hechos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Alfafar. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Catarroja.