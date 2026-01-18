Cinco empresas culturales optan a la conceptualización del futuro Museo Internacional de las Cigarreras

Museo Cigarreras - ALICANTE

Cinco empresas referentes en la gestión cultural optan a llevar a cabo la conceptualización del futuro Museo Internacional de exposiciones temporales de Las Cigarreras, que tiene previsto abrir sus puertas en el segundo semestre de este año. Sus respectivas propuestas ya están siendo analizadas por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante.

El presupuesto base de licitación se sitúa en 135.517 euros y se admiten proposiciones a la baja. Asimismo, el plazo de ejecución es de cuatro meses. "El nuevo espacio cultural nace con la vocación de convertirse en un referente para la ciudad y albergará exposiciones cada seis meses de obra original, así como experiencias tecnológicas de vanguardia", ha informado en un comunicado el consistorio.

Para desarrollar esta conceptualización del espacio que albergará exposiciones, tanto nacionales como internacionales, las empresas han presentado sus ofertas económicas y sus propuestas que evaluarán los técnicos municipales.

El concurso público para la consultoría y acompañamiento estratégico de la conceptualización, líneas programáticas y posicionamiento del complejo, que se ubicará en la antigua Fábrica de Tabacos, ha despertado el interés de las agencias culturales tales como el Taso Desarrollos (Sevilla), La Fábrica Gestión más Cultura (Madrid), ADN Urbano (Murcia), Light Art Exhibition (Madrid) y Trànsit Pojectes (Barcelona).

ALICANTE NUEVO CENTRO

Asimismo, desde la corporación municipal han explicado que la puesta en marcha del futuro Museo Internacional también "servirá para revitalizar los barrios de Carolinas, San Antón y ronda del Castillo de Santa Bárbara y conformará un eje cultural de gran capacidad de atracción con el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) de Campoamor y la Plaza de Toros, que se convertirá en un recinto multiusos".

Museo, Auditorio y coso de la Plaza de España forman parte del proyecto urbanístico 'Alicante Nuevo Centro' que ha planificado el Ayuntamiento en este ámbito urbano, que parte de la confluencia de la calle de San Vicente con la avenida de Alfonso X El Sabio.