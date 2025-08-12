Cinco heridos en un accidente de tráfico en la CV-236 en Viver

CASTELLÓ 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Cinco hombres de entre 20 y 43 años han resultado heridos este martes por la tarde en un accidente de tráfico en la CV-236, a la altura de la localidad castellonense de Viver.
Sobre las 15 horas se ha alertado del accidente de coche en esta carretera provincial, hasta donde se han movilizado una ambulancia de transporte, un soporte vital básico (SVB) y un SAMU, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El equipo médico ha asistido a cuatro hombres de entre 20 y 43 años por contusiones, todos trasladados al Hospital de Sagunt (Valencia), y a otro de 25 años por politraumatismo que ha sido derivado al Hospital Clínico de València.