Cinco heridos en un accidente de tráfico entre dos coches en la carretera Ocaña de Alicante

Archivo - Fachada del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante - GVA - Archivo

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas ha resultado herido tras verse involucrado en un accidente de tráfico entre dos coches en la carretera Ocaña de Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 15.45 horas y hasta el lugar se han movilizado una unidad de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), una de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia convencional.

Las mismas fuentes detallan que han sido asistidas tres mujeres, de entre 60 y 63 años, y dos hombres, de 35 y 36 años, que presentaban contusiones. Todos han sido trasladados al Hospital Doctor Balmis de Alicante.