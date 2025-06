Cinema Jove clausura su 40ª edición con un espectáculo que reivindica su historia y sus perspectivas de futuro

VALÈNCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), clausura este sábado su 40ª edición con un espectáculo y una entrega de premios que reivindicará la historia del festival y mirará hacia el futuro.

El director de la gala, el actor y dramaturgo Jaime Pujol, ha señalado que en esta gala de clausura "se ponen en valor los 40 años del festival y se apuesta por su futuro, por lo que se continúa jugando con la idea de cómo serán las entregas de premios y el festival dentro de 40 años", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La gala tendrá lugar el sábado 28 de junio, a las 19.00 horas, en el Teatro Principal de València, y en ella se entregarán los premios de un palmarés que se dará a conocer el mismo día. Según Pujol, "la prioridad es que sea una entrega de premios ágil con una puesta en escena divertida y con humor". Tras el acto, se podrá ver el corto ganador de la Sección Oficial de Cortometrajes.

Por otra parte, ese mismo día en la Filmoteca Valenciana, a las 20.00 horas, se proyectarán dos películas con galardón. Una será la película ganadora del Premio del Público y la siguiente será la ganadora del Premio Luna de València a Mejor Película. Los títulos que se podrán ver en ambas proyecciones se darán a conocer el mismo sábado.

FINAL DE LA PROGRAMACIÓN

Asimismo, a las 11.00 horas la Filmoteca proyectará 'The Botanist' (2025) de Jing Yi, en el último pase de la Sección Oficial de Largometrajes a competición. Además, dentro del ciclo Selección de Lunas que reúne las últimas ganadoras del premio Luna de València, La Filmoteca proyecta, a las 17.30 horas, 'Fly On' (2023) de Takuya Katô, vencedora de la pasada edición.

En el Teatro Rialto, a las 17.30 horas, se proyecta el décimo y último programa de cortometrajes, conformado por 'Are You Scared to Be Yourself Because You Think That You Might Fail?' (2024), de Bec Pecaut; 'Bad For a Moment' (2024), de Daniel Soares; 'The Thief'(2025), de Christoffer Rizvanovic Stenbakken; 'Sans voix' (2024), de Samuel Patthey; y 'Almost Certainly False' (2024), de Cansu Baydar.

El ciclo 'High School 5º Curso' culmina en el Espai Turia de la Plaza Viriato con la proyección, a las 22.30 horas, de 'Un pequeño mundo' (2021) de Laura Wandel, la historia de dos hermanos y la complejidad de su relación cuando uno de ellos sufre acoso en el patio del colegio. Esta película fue la ganadora del Premio FIPRESCI de Un Certain Regard en Cannes en 2021.

Antes y después de la proyección de la película de Laura Wandel, el Espai Turia celebrará la misma Plaza Viriato su ya tradicional fiesta de fin de curso, con la DJ Sika en directo.

Finalmente, el ciclo 'Backstage: Ídolos Z' se despide en el Centre del Carme, a las 22.30 horas, con la proyección de 'BTS: Break the Silence The Movie' (2020) de Park Jun-su. La película es la historia no contada de la banda "más influyente" del K-Pop: BTS; un viaje por todo el mundo en el que los siete miembros de la banda cuentan sus historias más personales.