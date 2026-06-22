Cinema Jove proyecta las películas 'On Our Own' de Tudor Cristian y 'Barbie' de Greta Gerwig

Barbie en Cinema Jove - GVA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), proyecta el 23 de junio los largometrajes 'On Our Own', dirigido por el cineasta rumano Tudor Cristian Jurgiu, y 'Barbie', de la directora estadounidense Greta Gerwig.

'On Our Own' propone una mirada a la adolescencia en contextos de vulnerabilidad y aborda, desde una perspectiva sobria, la formación de la propia identidad y las dificultades asociadas al crecimiento en un entorno marcado por la ausencia parental, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

El argumento de la película sigue los pasos de Flavia, una adolescente que vive sola en un pequeño pueblo de Rumanía tras la marcha de sus padres a Italia por motivos de trabajo. A sus 14 años, la joven se ve obligada a asumir responsabilidades propias de la vida adulta, situación que se agrava ante el inminente divorcio de sus progenitores.

'BARBIE'

La programación se completa con 'Barbie', una de las producciones más destacadas del cine reciente, incluida en la retrospectiva que el certamen dedica en su 41ª edición a la cineasta Greta Gerwig (California, 1983), que ha redefinido el papel de la mujer en la industria cinematográfica de Hollywood.

La comedia sobre la muñeca más famosa de Mattel, que estuvo nominada a ocho Premios Óscar y se alzó con la estatuilla a Mejor Canción Original por 'What Was I Made For?', erigió a su autora como la primera mujer en dirigir en solitario una producción que ha superado los mil millones de dólares de recaudación en taquilla.

La película 'On Our Own' podrá verse en la Filmoteca Valenciana a las 19.30 horas, mientras que 'Barbie' se proyectará en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) a las 22.30 horas de forma gratuita. Las entradas pueden adquirirse en la web de Cinema Jove.

LA ESCRITURA DE 'LA RUTA'

Durante la jornada, tendrá lugar la presentación del libro que recopila el guion original de la primera temporada de la serie 'La Ruta', reconocida en distintas categorías de los Premios Feroz. El acto contará con la participación de sus creadores, Roberto Martín y Borja Soler, junto al guionista Gabi Ochoa.

Esta cita se presenta como una oportunidad para desgranar la escritura de una producción televisiva que retrató fielmente la memoria cultural y social de la València de los años ochenta y noventa. La publicación, editada por el colectivo 70 Teclas y DAMA, explora los detalles del proceso creativo que siguieron los autores para plasmar la trayectoria vital de cinco amigos a lo largo de los años más significativos de la célebre Ruta del Bakalao.

CLAVES DEL CIRCUITO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES

En el apartado formativo e industrial, el festival organiza la mesa redonda 'Por qué unos cortos sí y otros no', donde participarán el jefe de programación del festival estonio PÖFF Shorts, Laurence Boyce, y la productora de la casa francesa Respiro Productions, Amélie Quéret, ambos miembros del jurado de la Sección Oficial de Cortometrajes.

En este panel, los expertos debatirán sobre los criterios de selección y las estrategias que los cineastas necesitan implementar para circular con éxito por el exigente circuito internacional de festivales.