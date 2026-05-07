Cinema Jove refuerza el apoyo al talento emergente en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes

Archivo - Programa 1 Amateur del Encuentro Audiovisual de Jóvenes - DANIEL GARCIA-SALA - Archivo

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove, el festival internacional de cine de la Comunitat Valenciana organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades e impulsado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), da un paso más en su misión de apoyar el talento emergente con el refuerzo a la sección 'amateur' del Encuentro Audiovisual de Jóvenes (EAJ) y la profesionalización de la Residencia de Jóvenes Realizadores, programada para el mes de septiembre.

Esta edición tan solo habrá una categoría a concurso, la 'amateur', en la que participan creadores de entre 16 y 25 años. Los autores se someterán a un proceso de mentorización intensiva el 26 de junio en la Sala 7 del Edificio Rialto, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La sección fundacional del certamen apuesta así por la madurez creativa con la selección de 13 cortometrajes procedentes de Canarias, Cataluña, Cantabria, Galicia y la Comunitat Valenciana.

"Esta diversidad geográfica refleja la riqueza de perspectivas y lenguajes del audiovisual joven, y convierte el Encuentro en un lugar donde compartir inquietudes, explorar nuevas formas de narrar y fortalecer una comunidad de futuras y futuros cineastas", ha explicado la programadora Teresa Aguilar, que este 2026 suma una década al frente de la dirección del Encuentro Audiovisual de Jóvenes.

Desde el propio EAJ se ha constatado que la categoría 'amateur' se ha consolidado como un espacio de formación y crecimiento, ya que muchas de las personas participantes continúan su trayectoria con premios y reconocimientos en otros festivales nacionales e, incluso, dando el salto a la Sección Oficial de Cinema Jove.

El jurado de esta edición del Encuentro Audiovisual de Jóvenes lo integran el periodista del programa de 'La Aventura del Saber' de La 2 de Televisión Española, Luis García; el director, guionista y docente Gabi Ochoa y la directora y guionista, Begoña Soler.

Estos dos últimos, además, ejercerán la mentorización de los 13 cortos seleccionados. "El papel de la mentorización resulta especialmente relevante, ya que encarnan ese puente entre la práctica profesional y el acompañamiento a quienes están dando sus primeros pasos en el cine", ha apuntado Aguilar.

Como muestra del nuevo estatus de la sección, los ganadores del EAJ recibirán sus galardones en la gala de clausura, que se celebrará el 27 de junio en el Teatro Principal, lo que supone compartir escenario con las secciones profesionales del festival.

"El Encuentro vuelve a consolidarse como un espacio de intercambio, aprendizaje y visibilización del talento emergente, pero este año el valor del premio va a trascender el diploma, ya que el verdadero impulso se les dará con la obtención de una plaza en la Residencia, donde pueden desarrollar sus futuros proyectos y avanzar en su profesionalización", ha afirmado Aguilar.

"SALTO CUALITATIVO" EN LA RESIDENCIA

Por su parte, la Residencia de Jóvenes Realizadores celebrará su novena edición en septiembre con un "salto cualitativo" y un diseño desde una perspectiva práctica. El programa se redefine como un laboratorio intensivo centrado en la viabilidad técnica y comercial de los proyectos. LABA Valencia. School of Art, Design & New Media será el espacio donde se lleve a cabo la tutoría de cuatro proyectos, a cargo de los cineastas Gabi Ochoa y Begoña Soler.

Durante cuatro días, los residentes combinarán la escritura creativa con cápsulas formativas sobre financiación y presentación de proyectos. La experiencia culminará con una jornada de 'speed dating' con productoras, lo que permitirá a los cineastas nóveles poner a prueba sus propuestas en un contexto de industria y mercado profesional.

"El papel de la mentorización es el puente necesario entre la práctica profesional y quienes están dando sus primeros pasos en el cine", ha indicado Teresa Aguilar.

LA ALIANZA INTERNACIONAL CON EL FESTIVAL PREMIERS PLANS D'ANGERS

En paralelo a la profesionalización del sector 'amateur', Cinema Jove hace hincapié en su labor de formación de nuevas audiencias a partir de una nueva colaboración con el festival francés Premiers Plans d'Angers, fundado en 1989 y referente europeo en el apoyo a jóvenes talentos y directores emergentes.

El fruto de esta alianza es la nueva sección Cinemajove Kids, programada el 24 de junio en la Sala Rialto. El objetivo es vincular el cine de animación internacional con los participantes del Encuentro, con la exhibición de dos programas de cortometrajes en su mayoría creados por estudiantes para público infantil, de 3 a 6 años y de 6 a 9 años.

La directora de Cinema Jove, María Albiñana, ha señalado que "las niñas y los niños son las primeras personas espectadoras. Queremos acercarles al cine como experiencia: sentarse en una butaca, mirar con calma, dejarse llevar por las imágenes y descubrir el valor del tiempo compartido. Y hacerlo, además, en comunidad, dentro del marco de un festival con más de 40 años de historia".

De hecho, la sección consta de Premio del Público, que la audiencia infantil asistente votará y se hará cargo en la gala de la entrega del galardón.