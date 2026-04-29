Cines Babel y MN4 se suman como nuevas sedes de DocsValencia

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VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival DocsValencia. Espai de No Ficció, que celebrará del 15 al 23 de mayo su décima edición, incorpora este año dos nuevas sedes a su programación: los Cines Babel de València y los MN4 de Alfafar, dos espacios que "representan el presente y la capacidad de recuperación de la industria cinematográfica valenciana".

Los Cines Babel se incorporan al festival en un momento de renovación. Ahora bajo la gestión de Guillem Beltrán y Leví Navarro, junto al histórico Antonio Such, la sala más vinculada al cine de autor en Valencia acogerá sesiones dedicadas al documental valenciano y nacional, reforzando su vínculo natural con la exhibición cultural de la ciudad, explica la organización en un comunicado.

Entre los títulos previstos figuran 'Este cuerpo mío' (Afioco Gnecco, Carolina Yuste), sobre el proceso de transición de su protagonista; 'Retrato de una cerilla' (Claudia García de Mateos), una reflexión sobre la autoexigencia contemporánea; y 'Valkyries' (Carmen Torner), un acercamiento a las Artes Marciales Mixtas (MMA) desde la superación y la identidad.

Babel acogerá también varias obras que abordan la memoria reciente de la provincia tras la dana: 'El Blasco' (Nacho Sánchez), sobre la respuesta ciudadana en Benetússer; 'Fang i vidre' (Alberto Martínez), que conecta la riada de 1957 con la tragedia actual; e 'Irregular. Sobrevivir a la DANA sin papeles' (Víctor Suárez Ballesteros), centrada en la vulnerabilidad de la población ante la catástrofe. La programación se completará con proyecciones especiales como 'Un día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow, basada en el libro homónimo del aclamado corresponsal de guerra Ryszard Kapuscinski.

La llegada del festival a los Cines MN4 de Alfafar trasciende lo puramente logístico. El complejo, gravemente afectado por la DANA, ha retomado recientemente su actividad y se ha convertido en un símbolo de recuperación para el sector cultural de l'Horta Sud. La incorporación de esta sede en el décimo aniversario del festival supone también un gesto de apoyo a una comunidad que continúa reconstruyéndose.

El décimo aniversario del certamen tendrá también su expresión visual en los Cines Babel, donde se inaugurará la exposición 'DocsValencia: una década de historias que merecen ser contadas'. La muestra reúne los carteles oficiales de las diez ediciones, todos ellos diseñados por Kike Correcher, del estudio Filmac, y propone un recorrido por la evolución gráfica de un festival consolidado como cita clave del documental en la Comunitat Valenciana.

DocsValencia. Espai de No Ficció es posible gracias a sus instituciones patrocinadoras: la Generalitat Valenciana (a través del Institut Valencià de Cultura), el Ajuntament de València, La Mutant y el TEM (Teatre El Musical). El certamen cuenta con los siguientes colaboradores: IVACE+i (Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación), Fundación SGAE, Valencia Film Office, PIAF, AC/E (Acción Cultural Española), CREA SGR, 3cat, la Universitat de València (Aula de Cinema de la UV), Máster Universitario en Contenidos y Formatos Audiovisuales de la UV, bbo Subtitulado, Kaleidoskopik, EFD Studios, Cerveza El Águila, Jameson Irish Whiskey y Coca-Cola.

Además, sus proyecciones y actividades se desarrollarán en una extensa red de sedes que incluye el CCCC (Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana), el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, Cines Lys, Octubre Centre de Cultura Contemporània, Cines Babel, Cines MN4, La Filmoteca de València y Fnac. Cuenta también con Munk, Rubik y Mercacine como media partners, y mantiene alianzas con DocsMX, DocsBarcelona, RCE y Fujifilm.