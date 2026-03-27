Ciprià Císcar, propuesto como presidente del PSPV tras meses vacante por la dimisión de Ángel

Archivo - Ciprià Ciscar, en una imagen de archivo - CONGRESO - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller e histórico dirigente socialista Ciprià Císcar ha sido propuesto por el PSPV para ocupar el puesto honorífico de presidente del partido, una plaza que llevaba vacante desde el pasado verano a raíz de la renuncia al cargo de José Mª Ángel, quien también dimitió entonces como comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana.

La propuesta de Císcar para ocupar la presidencia del PSPV se votará este viernes por la tarde en la ejecutiva del partido, que se celebrará en su sede en Alicante presidida por la secretaria general, Diana Morant. Es el único nombre planteado para este cargo, según adelantó Levante-EMV y confirman fuentes socialistas a Europa Press.

Ciprià Císcar ejerció como diputado del PSOE por Valencia en el Congreso durante ocho legislaturas, hasta que en 2019 decidió no concurrir a las elecciones generales de ese año.

El previsiblemente nuevo presidente del PSPV fue secretario de Organización del PSOE durante las etapas de Felipe González y Joaquín Almunia. Además, entre 1981 y 1989 fue conseller de Educación y Cultura.