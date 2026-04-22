El Circo de los Horrores encerrará al público en una prisión gobernada por la IA en València

Archivo - Circo de los Horrores - ROBERTO SASTRE - Archivo

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Circo de los Horrores, responsable de revolucionar el concepto del circo contemporáneo tras cautivar a más de cinco millones de espectadores en cinco países, presenta 'Prisionia', un nuevo montaje que fusiona circo extremo, teatro, música en directo, humor, danza y tecnología para trasladar al público a un inquietante futuro dominado por una inteligencia artificial omnipotente. Estará en València del 1 al 10 de mayo, en su gran carpa instalada frente al Bioparc.

El visionario creador y director Suso Silva, galardonado con el Premio Nacional de Circo, se despide de los escenarios para asumir el rol de director artístico en esta nueva y ambiciosa producción que enfrenta lo analógico con el mundo digital y que no solo desafía los límites del circo contemporáneo, sino que invita a reflexionar sobre la humanidad, la tecnología y la libertad, explican sus impulsores.

En esta nueva etapa, Suso Silva cede el testigo escénico a su hija, Sara Silva, quien protagoniza el espectáculo en el papel de Azul, una prisionera que desafía a una inteligencia artificial todopoderosa. Con esta transición generacional, el Circo de los Horrores apuesta por un lenguaje más actual sin perder su esencia provocadora, transgresora y profundamente teatral.

'Prisionia' invita a cruzar las puertas de una prisión distópica, gobernada por una inteligencia artificial capaz de controlarlo todo. En este entorno, donde los límites entre lo humano y lo tecnológico se desdibujan, Azul, la protagonista, despierta sin recuerdos, sin un motivo aparente para estar encerrada y sin respuestas. Solo sabe que está siendo observada. A medida que avanza la historia, se ve sometida a pruebas extremas que ponen en jaque su cuerpo, su mente y su propia identidad, obligando al espectador a preguntarse: ¿qué es real y qué nos han hecho creer?

La tensión, el riesgo y la belleza conviven en un espectáculo "único" que utiliza el miedo no como simple recurso, sino como vehículo narrativo para explorar cuestiones profundamente actuales: el control social, la vigilancia digital, los límites entre lo humano y lo artificial y la deshumanización en la era de los algoritmos.

La puesta en escena, con una original escenografía y una atmósfera sonora envolvente, se apoya en un elenco multidisciplinar y números circenses impactantes. Trapecistas que desafían sus límites, contorsionistas criogenizadas, combates entre acróbatas confinados y motociclistas eléctricos que aceleran la adrenalina conforman una narrativa teatral que se interna en los territorios del thriller psicológico, interpelando directamente al público.

Una gran pantalla omnipresente preside la carpa y cobra un protagonismo. Allí se encuentra la IA, la mente universal, que contempla a los presos como insectos atrapados en un frasco de cristal: los observa, experimenta con ellos, analiza cada uno de sus movimientos y almacena datos sin descanso.

Sara Silva es Azul, el personaje central que se distingue del resto de reclusos y quien llevará a la inteligencia artificial hasta sus límites. En el patio de la prisión, los dos miembros de Brother's Zapata (Colombia) se retan en un vertiginoso número de báscula, desatando una rivalidad que desemboca en un motín cargado de coreografías explosivas y acrobacias frenéticas. En plena revuelta, Supersilva (Brasil) aprovecha el caos para arriesgar su vida caminando boca abajo, a gran altura, en un intento desesperado de huida.

LA IA APRENDERÁ EL SIGNIFICADO DEL AMOR

La tensión se transforma en sensualidad con el Dúo Hurricane (Rusia), que elevará la temperatura con un número aéreo capaz de mostrar a la IA el verdadero significado del amor. Desde su diminuta celda, Nikita Turenko y Oleksandr Kryshmar (Ucrania) sueñan con la libertad y la rozan gracias al vuelo de sus acrobacias en barra.

Los cuchillos surcan el aire cuando los bandos liderados por Michael Laner y Yary Celis (Italia/Colombia) se enfrentan en las gradas en un duelo dialéctico y coreográfico entre sexos. En otro lugar, las cinco contorsionistas de Ethiopian Girls (Etiopía) despertarán de su letargo en un experimento criogénico ideado por la IA, desplegando una plasticidad sobrehumana.

Y los audaces Eros Riders (Argentina, Colombia y Venezuela) desafían al imponente gran domo con su motociclismo extremo, moviéndose como auténticos impulsos eléctricos dentro de un cerebro artificial, el cerebro de la IA.

El humor también tiene su espacio con Carlos Pérez, Laura Blázquez y Alejandro Sanabria, tres reclusos novatos, pero peligrosamente imprevisibles, junto al monologuista Rafael Mendaro. La poderosa voz de Anes León, la música de Iván Yuman y un potente cuerpo de baile completan el elenco de este universo único, vibrante y absolutamente espectacular.