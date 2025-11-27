Circo Raluy Legacy regresa a València con 'Cyborg para demostrar que "la emoción no entiende de límites"

Nuevo espectáculo del circo Raluy Legacy - @CIRCORALUYLEGACY

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circo Raluy Legacy regresa a partir del próximo 5 de diciembre a València para presentar 'Cyborg', un espectáculo que recuerda que "la emoción no entiende de límites".

El espectáculo, que ya ha "cautivado" a más de 350.000 espectadores en su primer año de gira, se concibe como "una experiencia sensorial que nos lleva a un universo lleno de personajes irreales, magnéticos, casi robóticos, atrevidos". "Veréis actuaciones de mucho riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen, equilibrios imposibles, vuelos espaciales y como no, mucho humor", comenta en un comunicado la codirectora del circo, Louisa Raluy.

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes que desbordan energía y talento. Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte, uno de los números de máximo riesgo bajo la carpa. Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela y Emily vuelven después de tres años fuera de los escenarios.

También cuenta con Dimitri, que guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas. Y, por primer vez en el país, los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance.

The Black Angels, con su coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o la impresionante Rita serán igualmente algunas de las sorpresas de 'Cyborg'.

En palabras de Kerry Raluy, codirectora del circo: "Estamos delante de una puesta en escena arriesgada, revolucionaria y atrevida. Todo ello arropado por una brillante coreografía y un impactante vestuario".

Este año, el Circo Raluy Legacy estrena ubicación en el barrio de Campanar, concretamente en el solar de Maestro Rodrigo con Gral. Avilés.