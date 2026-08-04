El Circuit Viu arrancará en septiembre con Lespurna y otros 32 conciertos en salas de la Comunitat

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VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Circuit Viu arrancará el próximo sábado 5 de septiembre con la banda Lespurna, encargada de iniciar la programación en la sala 16 Toneladas de València en la que se despedirá del escenario con su última actuación. El ciclo organizará otros 32 conciertos que se prolongarán hasta noviembre en 18 salas de la Comunitat Valenciana.

Durante ese período, el Circuit Viu pondrá a disposición del público "una oferta diversa protagonizada por artistas emergentes y figuras consolidadas de la escena valenciana, nacional e internacional".

Según han informado la organización en un comunicado, también participarán intérpretes afectados por las inundaciones de la dana de octubre de 2024 a través del proyecto 'Cànter' para la reactivación de la industria musical.

El proyecto, impulsado desde la Asociación de Salas Privadas de Música en Directo 'En Viu!', persigue "reivindicar la importancia de las salas de conciertos en la difusión de la cultura". Además, su implementación sirve para "desestacionalizar la temporada de actuaciones más allá de los festivales de música del verano", han detallado.

EL PROGRAMA DE SEPTIEMBRE

El Circuit Viu dará comienzo el sábado 5 de septiembre en la sala 16 Toneladas de València con Lespurna. El sexteto valenciano utiliza "un rock contundente para poner música y letra a los conflictos de nuestros días", han explicado.

Tras cinco años de trayectoria, el grupo se despide de los escenarios en una noche en la que repasarán su último álbum, 'Quan tot acabe', y otras composiciones de trabajos anteriores. Estarán acompañados por la banda local formada por el quinteto de punk-rock Fatiga.

Por su parte, Jorge 99 retomará la actividad musical del ciclo el viernes 11 en el Peter Rock Club de la capital del Turia. El joven valenciano "lidera un proyecto donde suenan blues, country y rock and roll'.

El sábado 12 llegará el turno de Mamá, una banda de new wave y power-pop liderada por el malagueño José María Granados con "casi 50 años de carretera". En el Loco Club de València se escucharán grandes éxitos como 'Chicas de Colegio', 'Nada Más' u 'Hora Punta en el Metro' y, además, las piezas incluidas en su álbum más reciente, 'Nuevo Color'.

El Circuit Viu continuará el viernes 18 en el Rock City de Almàssera con la presencia de la banda uruguaya Cuatro Pesos de Propina. Su música es el resultado de una fusión de varios estilos y géneros: ska, rock, reggae, dub, sonidos mestizos, punk gitano, etc. Asimismo, actuará el grupo valenciano La Fulla.

El sábado 19, Alba y Los Bichos, una formación de reggae y música de fusión, estará en el Radio City de València. Esa misma noche, los aficionados al pop, el rock y el indie podrán escuchar en la sala Matisse del Cap i Casal las canciones de 'Los Puñales de Martín', 'Nuevo Fichaje' y 'La Liebre'.

El programa del mes de septiembre cerrará con dos propuestas muy diferentes. En primer lugar, el cantautor Robert Grayd actuará en el Loco Club de València el jueves 24 con la compañía de André Urban. Por último, la banda de rap Sociologia Animal tocará el viernes 25 en el Peter Rock de la misma ciudad para presentar su último álbum, 'Retrotopia'.