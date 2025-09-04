El Circuit Viu dinamiza la música en directo con diez actuaciones en salas de la Comunitat Valenciana en septiembre

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Viu arrancará este mes de septiembre con diez actuaciones en salas de conciertos de la Comunitat Valenciana, en una iniciativa que tiene el objetivo de dinamizar la música en directo hasta el mes de diciembre.

Los conciertos se iniciarán este viernes y en esta edición, la sexta, se ha establecido una colaboración con el plan Cànter --diseñado por la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) y que se implementa a través de la Valencian Music Office con la colaboración del Ministerio de Cultura-- para la reactivación del sector musical tras la dana. Así, se ha incentivado la contratación de intérpretes que sufrieron las consecuencias de las inundaciones para que se incorporen al cartel del ciclo, según ha indicado FEVIM en un comunicado.

La formación encargada de abrir el Circuit Viu de este año será Whitestone Connection, una banda que practica una fusión de rock, blues y soul. Se escuchará el viernes 5 de septiembre en el Peter Rock Club de València.

El domingo 7 de diciembre, el 16 Toneladas Rock Club, también de València, acogerá a los Meatbodies y Helen Helen. Los primeros, llegados desde Los Ángeles, hacen una propuesta singular a partir del punk, el shoegaze, el pop indie y la psicodelia. En cambio, el dueto Helen Helen se decanta por un sonido crudo y enérgico derivado del country y el rock.

El siguiente concierto del ciclo tendrá lugar el viernes 12 de septiembre en el Rock City de Almàssera (Valencia), con Los Puñales de Martín, banda de indie-rock del 'cap i casal' nacida en el año 2019.

Además, el Circuit Viu tendrá propuestas para todos los públicos. El familiar bailará y cantará el domingo 21 al mediodía en la Casa de la Mar de Alboraia (Valencia) con Dani Miquel. Por la tarde, los amantes del jazz podrán disfrutar con el cuarteto liderado por el saxofonista Francisco Blanco 'Latino', quien tocará en el Matisse Club de València.

El último fin de semana de septiembre contará con otros cinco espectáculos del Circuit Viu. Diversos y L.Y.S., dos formaciones que beben de los sonidos del pop-rock de los años 80 y 90, se presentarán en el Radio City de València el viernes 26.

A un par de kilómetros, en la sala El Volander, ese mismo día tocarán el dueto Alejandro & Maria Laura, autores de canciones sencillas que muestran cadencias de pop y folk con trabajados juegos vocales. Un poco más lejos, en la sala Euterpre de Sant Joan d'Alacant (Alicante), los madrileños Luback harán gala de su rock clásico.

Finalmente, los amantes de la música en directo tendrán otras dos opciones del Circuit Viu el sábado 27 de septiembre. La Perra Blanco, cantante y guitarrista de rockabilly y rock'n'roll clásico, estará en el Salatal Club de Castelló de la Plana. Finalmente, el conjunto de música mestiza El Tío La Careta hará vibrar la Repvblicca de Mislata (Valencia) con ritmos de rock, latin, ska, punk y funk.

El Circuit Viu surgió en el año 2020 durante la pandemia. Su propósito principal fue, y aún es, reivindicar el "papel fundamental" de las salas en la difusión de la cultura. Por otro lado, la iniciativa ha favorecido la descentralización de las programaciones y ha evitado la estacionalidad aparejada a la actividad musical.

Esta iniciativa está impulsada por la Asociación Valenciana de Salas Privadas de Música en Directo, En Viu!, y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.