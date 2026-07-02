El Circuit Viu programa 33 conciertos en 18 salas valencianas

La séptima edición del Circuit Viu, que tendrá lugar entre los próximos meses de septiembre y noviembre, llevará un total de 33 conciertos a 18 salas de toda la Comunitat Valenciana. - CIRCUIT VIU

VALENCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Circuit Viu, que tendrá lugar entre los próximos meses de septiembre y noviembre, llevará un total de 33 conciertos a 18 salas de toda la Comunitat Valenciana.

Durante este periodo, el público podrá asistir a conciertos de artistas emergentes y figuras consolidadas de diversos géneros (pop, rock, rap, reggae, jazz, etc.). Además, el ciclo contará con artistas valencianos, estatales e internacionales, destaca la organización en un comunicado.

Casi la mitad de los directos se enmarcan en el proyecto Cànter para la reactivación de la industria musical tras la dana de 2024. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación de Salas Privadas de Música en Directo, En Viu!. Su objetivo es reivindicar la importancia de las salas de conciertos en la difusión de la cultura. Además, su implementación sirve para desestacionalizar la temporada de actuaciones más allá de los festivales musicales de verano.

Los responsables del proyecto recuerdan que la primera edición del Circuit Viu tuvo lugar en julio de 2020, en plena pandemia, con el fin de ayudar a artistas y locales en una situación muy complicada.

El Circuit Viu arrancará el viernes 11 de septiembre en el Peter Rock Club de València con Jorge 99, intérprete de blues, country y rock and roll. Al día siguiente, la mítica banda madrileña Mamá recordará sus clásicos en el Loco Club de la capital del Turia. Las actuaciones seguirán el viernes 18 en el Rock City de Almàssera con una noche compartida entre Cuatro Pesos de Propina y La Fulla. Unas horas después, el sábado 19, Alba y Los Bichos, colectivo de reggae y música de fusión, estarán en el Radio City de València.

El mes de octubre servirá para ampliar el mapa sonoro del Circuit Viu con propuestas que recorrerán las provincias de Castellón, Valencia y Alicante. El mes comenzará el viernes 2 en el Because Pop & Roll de la capital de la Plana Alta con Bluet. Al día siguiente habrá una doble cita con la música: la pianista Daniela Ocampo presentará Geografías del ritmo en el Café Mercedes Jazz de València, mientras que la rapera Faenna actuará en la sala The One de Alicante.

El ciclo también ha programado dos directos para el viernes 9 de octubre: Ortopedia Técnica y Orina estarán en el pub Terra de Castellón de la Plana; y Fuckop Family y Sujeto K tocarán en el Marearock de Alicante.

El mes avanzará con la combinación de La Caravana y Termofrigidus el domingo 18 de octubre en La Casa de la Mar de Alboraia. La sala Matisse de València recibirá a Juan Pechuán y a Kayoko Kobayashi el sábado 24 de octubre, el mismo día en que Manolo Kabezabolo, Dame Ke Fume y The Eskarallas tocarán en el Matadero Live Music de Ayora.

Finalmente, el 31 de octubre, Death Valley Girls llevarán su rock hipnótico al 16 Toneladas Rock Club del Cap i Casal. Noviembre mantendrá el pulso del Circuit Viu con una combinación de voces consolidadas y en proyección.

El sábado 14 será especialmente intenso: Rafa Pons tocará en El Volander de València; Julio Bustamante en el Teatro del Raval de Gandia; y Elsa Grande y Abrazo lo harán en la sala Stereo de Alicante. Siete días después, el sábado 21, el ciclo se bifurcará entre Castellón de la Plana y Sant Joan d'Alacant: Wau y los Arrrghs!!!, The Jack Cades y Los Imposibles subirán al escenario de La Bohemia, mientras que Georgina actuará en la sala Euterpe.

El Circuit Viu también llevará a los escenarios a las quince bandas que han participado en el proyecto Cànter durante este año. La iniciativa, implementada en 2025 con el apoyo del Ministerio de Cultura, ha servido para impulsar la actividad musical y la profesionalización de artistas tras las inundaciones de octubre de 2024.

En los últimos meses, los grupos y solistas seleccionados han recibido sesiones formativas por parte de expertos en las diversas facetas del negocio musical: management; herramientas tecnológicas; distribución musical física y digital; marketing y comunicación; dirección de arte; producción del directo y organización de giras. Por otro lado, los proyectos artísticos han sido monitorizados por agentes de la industria.

Finalmente, ahora tendrán la oportunidad de tocar en salas importantes de toda la Comunitat Valenciana. La primera actuación tendrá lugar el sábado 5 de septiembre en el 16 Toneladas Rock Club de València. Allí estarán Lespurna, que hará su concierto de despedida antes de una parada indefinida, y Fatiga, que serán los teloneros.

La semana siguiente, el viernes 11, el pub Terra de Castelló de la Plana acogerá el directo del grupo de indie-rock Apolo. La formación Los Puñales de Martín se presentará en la sala Matisse de la capital del Turia el sábado 19 de septiembre.

En el último fin de semana de este mes habrá otros dos espectáculos: el cantautor Robert Grayd actuará en el Loco Club de València el jueves 24 con la compañía de André Urban, mientras que la banda de rap Sociologia Animal lo hará el viernes 25 en el Peter Rock de la misma localidad. Stereozone, grupo de rock de Algemesí, actuará el viernes 2 de octubre en el Rock City de Almàssera antes del directo de los andaluces Hora Zulu.

Desde Torrent, Bajo 79 acudirá a la sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant el jueves 8. Un día después, la sala La Bohemia de Castellón de la Plana abrirá sus puertas para celebrar La Flama Fest con la presencia de L'Últim Europeu, Bèrnia y Sociologia Animal. La última actuación del mes de octubre será la de Novus en el Marearock de Alicante. Holistiks, otro de los grupos del proyecto Cànter, presentará sus canciones en el Radio City de València el viernes 13 de noviembre. En este caso, compartirá cartel con la banda Low Cost.

Una semana después, el día 20, la sala Stereo de Alicante acogerá el directo de Malditas Gaviotas con el acompañamiento de Viscopaf. El grupo Atlàntic adelantará alguna de sus nuevas composiciones en el recital que dará en El Volander de València el sábado 21. El Circuit Viu culminará los días 28 y 29 de noviembre.

En la primera jornada, Seventh Hell tocará en el Matadero Live Music de Ayora en una velada donde también estarán Leo Jiménez, Debler Eternia, Bolu2 Death, Salduie y Six Burning Knives en la cuarta edición del festival Metal Bee. Ese mismo día, el trío Rumores estará en el Teatro del Raval de Gandía.

Finalmente, Bèrnia subirá al escenario de La casa de la Mar de Alboraya el domingo 29. Las entradas para todos los conciertos se pondrán a la venta próximamente.